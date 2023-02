"Le pregunto ¿cuál es tu nombre? y me dice 'me llamo Narumi', entonces le hago una broma y le digo ¿eres hermana de Naruto? (...) si estás en problemas dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, pero que se tenía que ir", afirma el testigo.

Un testigo clave asegura haber visto con vida a la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, antecedente que podría provocar un vuelco en el caso que tiene al chileno Nicolás Zepeda como único condenado por el homicidio de la joven.

Recordemos que Zepeda fue condenado en Francia a 28 años de cárcel por el homicidio de Kurosaki en Francia.

No obstante, el joven de 31 años volverá a comparecer ante los tribunales el próximo 21 de febrero de 2023, tras una acción judicial interpuesta por su defensa.

En abril del año pasado, un jurado compuesto por nueve personas determinó que el chileno mató a su expareja y se deshizo de su cuerpo, el cual todavía no es encontrado.

Las pruebas de la Fiscalía contra Nicolás Zepeda

Y aunque Nicolás Zepeda ha reiterado su inocencia hasta el último día de juicio, la Fiscalía presentó una serie de pruebas que lo inculpan, como por ejemplo el viaje que realizó a Francia justo a la ciudad en la cual Narumi hacía decidido asentarse para estudiar francés, tras haber terminado su relación.

Sumado a eso, estudiantes escucharon gritos desde el dormitorio de Narumi y se le perdió el rastro luego de este incidente.

En ese período, las autoridades francesas comprobaron que el chileno compró cinco litros de bencina y fósforos. Además, arrendó un auto que devolvió lleno de barro, por lo que se presume que anduvo en zonas boscosas.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Zepeda habría lanzado los restos de la víctima al río Doubs, por lo que estos habrían terminado aguas abajo de la presa de Crissey.

Testigo de Zepeda asegura haber visto con vida a Narumi Kurosaki

No obstante, un testimonio que presentará su defensa en la apelación, contradice seriamente la versión de la justicia, puesto que la víctima habría sido vista en un restaurante seis días después del incidente en su departamento.

Así lo señaló Said Neremi en entrevista con 24 Horas, asegurando que se encontró con ella el 11 de diciembre de 2016.

“Entré y vi inmediatamente a un militar que había visto antes. Acompañaba a una joven asiática que lloraba. Me senté en la mesa de al lado y escuché lo que decían. Ella decía ‘no me puedo quedar aquí, tengo miedo, él va a volver, me tengo que ir’; puse atención y escuché que el militar dijo: ‘no te preocupes, conmigo estarás segura, soy un militar"”, relata.

Asimismo, Said asegura que oyó cuando el sujeto le sugirió que viajaran a Metz, una ciudad ubicada a 3 horas de Besanzón, mientras la joven lloraba lamentando no poder volver a ver a sus amigos para despedirse.

En ese momento, el testigo habría aprovechado un momento donde el otro hombre se levantó, para sentarse a la mesa y ofrecerle ayuda.

“Le pregunto ¿cuál es tu nombre? y me dice ‘me llamo Narumi’, entonces le hago una broma y le digo ¿eres hermana de Naruto? (…) si estás en problemas dime y te puedo ayudar. Ella me dice que no, que muchas gracias, pero que se tenía que ir”, afirma.

Finalmente, con el paso de los días, el testigo reconoció a la joven en las fotos que publicaron los noticieros franceses, decidiéndose a ir a la policía a entregar su testimonio.

“Llamé a la policía y les dije ‘escuchen, la mujer que está ahí no está muerta’, ‘¿cómo que no?’ me preguntan y les digo ‘yo hablé con ella el domingo 11 de diciembre y se fue en dirección a Metz"”, agregó.

“Me preguntaron si quería decirles otra cosa, que no les interesaba, ‘¿cómo que no les interesa si ella no esta muerta? ¡está viva!’ les dije, me dijeron que ya estaban en la pista de Nicolás Zepeda y no quisieron tomar mi declaración”, explicó a 24 Horas.