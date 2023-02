El destacado abogado Antoine Vey confirmó vía carta ante el tribunal de Vesoul que su representando ya no lo quería en el juicio, pero el chileno tiene nuevo defensor: Renaud Portejoie, que pidió un tiempo para prepararse. Así las cosas el juicio de apelación, donde Nicolás Zepeda busca la absolución pero también arriesga el presidio perpetuo que ya evitó, parte el jueves.

La mañana de este martes en Vesoul, Francia, debía comenzar el juicio de apelación de Nicolás Zepeda, condenado a 28 años de cárcel por la muerte y desaparición de la japonesa Narumi Kurosaki, en 2016.

No obstante, la instancia partió con un traspié: el chileno despidió al abogado que lo defendería.

Se trataba de Antoine Vey, un conocido jurista de París que incluso ha representado al australiano Julian Assange.

Él mismo confirmó la situación al inicio de los procedimientos este martes, a través de una carta.

De acuerdo a L’Est Républicain, el presidente del tribunal, François Arnaud, dijo: “Como pueden ver, el banquillo de la defensa está vacío”.

“El procedimiento penal requiere que el acusado sea asistido por un abogado”, recordó, tras lo cual leyó la misiva del jurista.

“He sido informado que mi cliente ya no tiene la intención de mantener mi mandato de representación. Les informo que no estaré presente el martes por la mañana. La situación me impedirá en conciencia defenderlo”, escribió.

Tras casi dos horas de suspenso, a las 11:10 horas locales (06:10 en Chile), el mismo Nicolás Zepeda indicó que tenía un nuevo abogado: Renaud Portejoie, que pidió un plazo para preparar su defensa.

Con eso, el inicio de su apelación se reagendó para la mañana del jueves 23 de febrero.

El fiscal del caso, Etienne Manteaux, se mostró conforme con la determinación, ya que temía un aplazamiento aún mayor.

“Habría sido un verdadero escándalo, especialmente para la familia de Narumi”, dijo.

Nicolás Zepeda fue condenado la mañana del 12 abril de 2022 por un tribunal penal en Besanzón. Recibió 28 años, pero la Fiscalía buscaba una cadena perpetua en su contra.

Eso como autor del homicidio de la estudiante japonesa, que llegó a Francia a aprender su idioma, y que conoció al chileno en 2014, cuando este estudió en suelo nipón.

Hasta hoy, su cuerpo nunca se ha encontrado.

La apelación de Nicolás Zepeda

Hasta antes de la suspensión del inicio del juicio, la apelación de Nicolás Zepeda duraría dos semanas.

Esto incluía audiencias de testigos incluyendo a Arthur del Piccolo, el novio que Narumi Kurosaki tenía en 2016, hasta su desaparición.

El 1 de marzo, en tanto, se esperaba la presentación de pericias psiquiátricas del joven más una declaración de la madre y las hermanas de la japonesa.

Para el 6 de marzo se tenían agendados alegatos civiles, el 7 una intervención de la Fiscalía y otra de la defensa, con un posible veredicto entre ese mismo día o el 8.

En esta apelación, Zepeda busca la absolución, aunque igualmente arriesga recibir la cadena perpetua que evitó en su primer juicio.