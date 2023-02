Este miércoles, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), se sumó al llamado por parte de Conaf a suspender las faenas agrícolas con maquinarias en al menos cuatro regiones del sur durante esta semana por la ola de calor anunciada.

En específico, entre este jueves 2 y viernes 3 de febrero, se registrarán temperaturas máximas históricas en torno a los 40° C desde la región del Maule a La Araucanía.

Este llamado tiene como finalidad evitar la generación de incendios forestales, además de los estragos que pueden afectar y destruir las siembras, así como al ganado de la agricultura familiar.

El pronóstico meteorológico advierte de temperaturas máximas muy altas, y con niveles históricos en algunas zonas de Ñuble y Biobío.

En estas últimas, los termómetros marcarán 42° C este jueves 2 y viernes 3 de febrero, junto con un viento puelche seco. Así lo advirtió la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (Segra), del Ministerio de Agricultura, a través de su Portal Agroclimático.

Suspender actividades en horarios álgidos de la ola de calor

Ante este escenario, si bien el llamado es reforzar las medidas habituales de prevención de incendios alcanzando la “actividad cero”, el foco de la suspensión de esas faenas está, al menos, entre las 12:00 y 18:00 horas.

En ese horario se registrarán los tramos con más álgidos de la ola de calor. Por esto, cualquier chispa de alguna maquinaria durante sus procesos o roces con piedras, podría desencadenar en un incendio forestal.

“Estamos bajo una alerta por temperaturas altas máximas extremas en el centro sur del país, que alcanzarían de 37 a 40 grados en el tramo del Maule a La Araucanía. Junto a viento puelche seco son condiciones de mucho riesgo para la generación de incendios”, explicó el director nacional de Indap, Santiago Rojas Alessandri.

“Entonces llamamos a las y los agricultores a que hagan todo lo posible para la ‘actividad cero’ con maquinaria agrícola, al menos de 12:00 a 18:00 horas, y asumir todas las otras medidas que junto a servicios como Conaf hemos señalado para evitar estos siniestros”, insiste.

Importancia de evitar faenas con maquinarias

Rolando Pardo, jefe nacional del Departamento de Prevención y Mitigación de incendios forestales de Conaf, cuya unidad encabeza la gestión de las medidas y vigilancia, detalló la importancia de evitar esa faenas. Al menos, entre las horas de mayores temperaturas y con especial atención en las trillas.

“A mayor temperatura y menor humedad, el combustible está disponible a reaccionar ante cualquier chispa. De ahí la necesidad de que las máquinas no pasen sobre el trigo o sobre los deshechos, o que no se produzca el roce de la trilladora con las piedras porque eso genera efectivamente incendios y posibilidades de perder la cosecha”, comentó.

El roce de la trilladora u otra máquina con piedras o cualquier fuente de calor como un camión que esté apoyando las cosechas, pueden iniciar el fuego, enfatiza el encargado. “Si pueden, posterguen la cosecha en horarios donde no haya temperaturas tan altas en la noche o en la mañana. Yo entiendo que no se puede cosechar con el trigo húmedo, pero no debiera humedecerse por las condiciones que vamos a tener en los próximos días”, precisa.

Por otra parte, también recomiendan tener a mano medios para extinguir prontamente un eventual foco de fuego, ya sea agua, herramientas y equipo de tierra. Asimismo, tener siempre claro qué hacer frente a una emergencia para la protección de familias y trabajadores.