La primera prueba de fuego experimentó Vlado Mirosevic (PL) como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto porque este lunes se vivió un tenso momento en la Sala luego de un fuerte cruce entre la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, y parlamentarios del Partido Republicanos.

La parlamentaria oficialista trató como “tropa de cobardes” a sus pares de oposición.

Todo se gestó luego de que Cristián Araya, cuestionara el presupuesto destinado a estamentos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), llegando incluso a hablar de una “supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”.

En ese momento los ánimos se crisparon y el Mirosevic suspendió momentáneamente la sesión. Sin embargo, al retornar no pudo retomar el total control de la Sala.

Producto de todo este suceso, es que la Presidencia de la Corporación recibió una lluvia de críticas.

Juan Carlos Meza, presidente de la bancada de Republicanos, afirmó que cuando Mirosevic asumió, les dio las garantías para que el debate “se diera en términos de amistad cívica”.

“Lo cierto es que no ha dado esas garantías. Nosotros lo hemos hecho ver en múltiples ocasiones. Yo me pregunto si es que lo que nos leyó en ese momento como discurso el diputado Vlado Mirosevic fueron reales palabras de compromiso; o simplemente pura poesía, como diría Pailita“, dijo el legislador.

La Bancada Republicana llamó al Presidente de la Cámara a que haga uso de sus facultades cuando se denuncia una falta al reglamento, es decir, que llame al orden; que amoneste; o que censure a un diputado o diputada que tiene faltas al orden.

En esa misma línea, durante la sesión de este martes, la diputada Gloria Naveillán, de la bancada de Republicanos, solicitó al diputado Mirosevic que use sus facultades “como corresponde” por lo ocurrido previamente.

“No puede ser que diputados de cualquier sector se acerquen a un sector políticamente contrario e increpen a diputados a viva voz y a gritos. Eso no se puede permitir al interior de la Sala, para lo cual no hay justificación. Yo entiendo que usted está aprendiendo, porque claramente no tiene la expertis esta Cámara. Desgraciadamente, si usted no hace usos de sus facultades como corresponde, no me va a quedar otra alternativa que pedir una sanción contra usted”, manifestó la Diputada.

La diputada @glorianaveillan le solicitó a @vladomirosevic que haga uso de sus facultades como corresponde por las agresiones de ayer por parte del PC pic.twitter.com/goLHpRflj5 — Viviana 🇨🇱 (@vivirechaza2) November 15, 2022

Piden sanción para diputado Araya

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca, presidente de la bancada Socialista, solicitó que se aplique el reglamento para el gestor del altercado por sus dichos, es decir, contra Cristián Araya.

“Aquí ante una tremenda provocación, de un cobarde que se esconde a través del fuero, para insultar y faltar el respeto al padre desaparecido de una Diputada. Allí está la provocación; allí está la falta de respeto; y allí, Presidente, pido que se aplique con mucha fuerza esa tremenda provocación y tremenda cobardía”, sostuvo el parlamentario.

"Pido a usted presidente @vladomirosevic que aplique el reglamento estrictamente a ese diputado cobarde que fue capaz de interpelar de manera absolutamente injusta a una diputada (Lorena Pizarro)", afirmó el jefe de la @bancadaPSchile @PSChile @marcos_ilabaca. pic.twitter.com/naJsghZ8Ae — Diputadas y Diputados PSChile (@bancadaPSchile) November 15, 2022

Diputado Mirosevic apunta a una posible intención de desestabilizar

Consultado por las múltiples críticas en su contra, Vlado Mirosevic aseguró que el reglamento “no me permite poner orden como me gustaría“.

“Yo le he hecho un llamado insistente a todas las bancadas a que me acompañen en esto, porque el presidente solo no lo puede hacer. Aquí dependo de 154 diputados más, con un reglamento que no me acompaña, que no me ayuda. Y si es que no hay apoyo de verdad de las bancadas, esto es muy difícil de ordenar”, arguyó.

En esa línea, adelantó que va a proponer una modificación al reglamento, para establecer facultades claras para sancionar a los legisladores los mal portados.

“La mayoría de los diputados acá quieren hacer su trabajo serio, en paz, en tranquilidad y en tolerancia, respetándonos las ideas que tenemos cada uno. Pero hay un grupo que no, que es transversal, lamentablemente. Hoy día tengo un reglamento que es de otra época que hay que modernizar, pero necesito ayuda para eso, solo no lo puedo hacer”, indicó.

Por otra parte, dijo que “aquí puede haber un intento político de echarle la culpa a la presidencia y yo digo qué comportamiento he tenido yo. En los años que he sido diputado nunca he insultado a nadie, nunca. No me echen la culpa a mí. Les hago un llamado a la Cámara de Diputados y sus bancadas a que me apoyen en esto.

Finalmente, sobre los plazos para presentar su reforma al reglamento, aseveró que “lo iremos la próxima semana discutiendo con las distintas bancadas antes de presentarlo para su votación, pero esto tiene que ser pronto, porque a ratos uno puede ver que puede haber una cuestión media deliberada o intencional, de producir estos incidentes en la Cámara”.