El nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic (PL), entregó unas palabras tras la elección y agradeció a quienes “respetaron la palabra empeñada”.

“Yo le quiero dar las gracias (…) primero a quienes respetaron el acuerdo, porque creo que no pedíamos mucho cuando decíamos que aquí lo que hay que hacer es respetar la palabra empeñada, porque en eso consiste la mínima honorabilidad que uno le puede exigir a aquellos que somos parte de este Congreso Nacional”, precisó el parlamentario.

En esta línea, dijo que “a quienes lo hicieron les agradezco infinitamente el gesto de confianza, la confianza es escasa en un mundo en donde la rabia es la que gobierna. Cada voto lo consideramos un voto de confianza”.

“Respecto de los que no votaron respetando el acuerdo, creo que tendrán que discutir y examinar con su propia conciencia porqué no lo hicieron”, señaló Mirosevic.

Asimismo, recalcó que “estamos contentos porque aquí no solo votó por nosotros en unidad las fuerzas del oficialismo, de la alianza de Gobierno, sino que también fue más allá. Y quiero agradecer en particular los votos de la Democracia Cristiana y los votos del Partido de la Gente, que apoyaron no solo esta presidencia, sino que a la testera en general”.

El nuevo presidente de la Cámara además “ofreció su solidaridad con Karol Cariola, enviarle un abrazo de fuerza y también de paciencia en este momento”.

Al ser consultado sobre el tiempo que estará esta mesa, Mirosevic dijo que “el acuerdo es una mesa por ocho meses”.

“Diálogo transversal”

El diputado Mirosevic adelantó además parte del discurso que dará mañana al inicio de la sesión.

“Necesitamos un diálogo transversal. Y hay ciertos aspectos en dónde no vamos a tener acuerdo. Nosotros no vamos a defender a las AFP, habrán otros que van a defenderla, es legítimo, está bien, tenemos opiniones distintas”, precisó el legislador.

Sin embargo, comentó que “respecto a un acuerdo nacional por la seguridad -por ejemplo- necesitamos un acuerdo de izquierda, de derecha, por la seguridad, por el combate al crimen organizado, y eso requiere un diálogo con la oposición, fraterno, porque la democracia chilena así lo requiere”.

Dichos de la diputada Gloria Naveillán

El parlamentario fue consultado por los dichos de la diputada Gloria Naveillán, quien dijo que el Ejecutivo hizo un “pirquineo” de votos que calificó como “asqueroso”, incluso que se ofrecieron puestos de Gobierno.

“Nosotros venimos aquí a dignificar la política. Nosotros no venimos aquí ni por un gusto personal (…). Yo no voy a entrar en una pelea de descalificaciones con algunos de mis colegas, por el contrario, hago un llamado a la diputada Naveillán (…) necesitamos que la oposición, más que solo criticar al Gobierno, también tenga una disposición de poner al país primero”, pidió Mirosevic.

Finalmente, el diputado dijo que “de mi parte no escucharán descalificaciones, escucharán buena fe”.