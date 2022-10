El jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca, cuestionó al Partido de la Gente por “pololear” con varios partidos. Esto en el marco de las conversaciones para lograr el acuerdo administrativo sobre la presidencia de la Cámara.

“Hoy día estamos en pleno proceso de conversaciones, tal cual hemos señalado desde un comienzo para cumplir el pacto administrativo. Tenemos los votos suficientes para lograr ese triunfo”, manifestó el legislador del PS.

A esto agregó que “el PDG durante la semana pasada plantea sobre la mesa una serie de requerimientos que estamos analizando. No hay nada definido aún”.

“Lo que nosotros hemos señalado dice relación con que la palabra se honra. Uno de los valores más importantes en la política, dice relación con la confianza”, precisó Ilabaca.

En relación a lo que pide el PDG, el diputado del PS dijo que “ha hecho una serie de solicitudes, no es una, por lo tanto, ha planteado el enroque en la presidencia, ha planteado una vicepresidencia, una segunda vicepresidencia, ha planteado más comisiones”.

“Nosotros esperamos que el PDG -sin estas condiciones- pueda cumplir además la palabra”, añadió Ilabaca.

El “pololeo” del PDG

Al ser consultado por la votación de Gloria Naveillán (PDG) en la moción de censura en contra de la diputada de Revolución Democrática Consuelo Veloso, Ilabaca aseguró que todavía no ha conversado con la jefa de bancada del Partido de la Gente “para entender lo que sucedió ayer”.

“Pero dice muy mal de un partido que mantiene conversaciones con todos los sectores, negociando respecto a hoy día la oportunidad de liderar la mesa. Es decir ¿qué confianza nos puede entregar un sector que es capaz de pactar o con la derecha o con los sectores del oficialismo”, señaló el diputado del PS.

Luego Ilabaca reprochó que el PDG “no puede estar pololeando con dos, tres, cuatro, cinco actores. Yo creo que esto habla mal de la actividad política que se desarrolla”.

Frente a esto, la jefa de bancada del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, respondió que “nosotros no pololeamos con nadie, podemos conversar y ver qué posibilidad hay con respecto a las situaciones que se van dando, políticamente hablando”.

“Eso no creo que nos haga poco creíbles, somos sumamente consecuentes y sobre todo escuchamos a la gente. Cosa que no hacen la mayoría de los partidos”, agregó la diputada.

En esta línea, el diputado del PDG, Gaspar Rivas, se sumó a las palabras de Ahumada y dijo que “se está en conversaciones respecto de lo que puede ofrecer tal vez cada uno de los sectores”.

“Para nadie es un misterio que el Partido de la Gente, producto de su inexperiencia, no salió muy beneficiado con el acuerdo de comisiones en marzo pasado”, manifestó Rivas.

En cuanto al emplazamiento de Ilabaca, el parlamentario del PDG indicó que “pololeamos por aquí, pololeamos por acá. Yo le quiero decir al diputado Ilabaca ¿y cuál sería el problema que el Partido de la Gente sea poliamoroso? si está tan de moda”.

“Nosotros podemos conversar, podemos hablar. Pero que determinados sectores que se han dedicado durante años a no cumplirle la promesa con la ciudadanía, vengan a sentirse con la superioridad moral para exigirnos a nosotros que cumplamos un pacto que no fue beneficioso, me parece que no corresponde”, señaló Rivas.

El diputado recalcó que “no le tienen temor al poliamor y vamos a tomar una decisión, porque al final uno tiene que casarse. El matrimonio es con uno (…). No podemos dejar de decir que las mejores comisiones se las guardó el oficialismo”.