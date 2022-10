El jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, y el jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, plantearon el cálculo político que se está haciendo para llegar a los 78 votos que permitan respaldar a Karol Cariola como segunda presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas en este periodo legislativo.

Las controversias se enmarcan por los cuestionamientos contra Cariola como rostro del Apruebo y también por desavenencias políticas que tiene con parlamentarios de diversos sectores.

Es en ese contexto que el Partido de la Gente abrió un proceso de diálogo interno y de reflexión.

Sin embargo, el jefe de bancada de diputados del Partido Comunista, Boris Barrera, aseguró que tienen los 78 votos que se requieren.

“Confiamos en que vamos a tener los 78 votos, sin embargo, estamos tratando de asegurar la mayor cantidad de votos posibles, porque no queremos estar justos, no queremos que alguien se pueda enfermar a última hora o pueda tener un taco en el viaje de trayecto”, indicó el parlamentario.

Barrera fue consultado sobre cómo podrán asegurar lo anterior teniendo en cuenta que la votación será un lunes, cuando no todos están presentes. Incluso hay parlamentarios que tienen contemplados viajes fuera del país.

“Hemos estado revisando el tema de los viajes, estaría por lo menos la gente que nos interesa a nosotros. De hecho, la última persona estaría llegando el domingo anterior a la votación”, dijo el diputado, agregando que “tenemos comprometidos los votos”.

Además, Barrera dijo que para mañana están convocados a un almuerzo “los jefes de comité del Partido Comunista, desde Socialismo Democrático, todo Apruebo Dignidad y el PDG está invitado”. Esto con el fin de dilucidar cualquier duda respecto al acuerdo.

En esta línea, el diputado del PC advirtió al PDG que “si alguien no lo cumple, no puede esperar que nosotros cumplamos algún acuerdo que tengamos con quien no lo cumple, independientemente de quien sea, porque también hay ahí algunos nombres independientes que dicen que no negociaron ellos, pero tienen comisiones y esas comisiones se las deben a estos acuerdos administrativos, alguien los representó y ellos aceptaron esa representación”.

“Nuestra prioridad no es estar en la mesa”

Desde Chile Vamos y el PDG estarían buscando otro nombre para presidir la Cámara. Además, querrían ir más allá e intentar alterar las presidencias de las comisiones, las que ya están definidas. Por lo que Barrera dijo que eso no se puede, que es antirreglamentario.

Cabe mencionar que según el artículo 218 del reglamento de la Cámara: “Los miembros de las comisiones serán elegidos por la Cámara a propuesta de la Mesa. La propuesta no tendrá discusión, y si no se pide votación, se dará tácitamente por aprobada. En caso contrario, la Sala, en votación económica inmediata, resolverá sobre la proposición de la Mesa”.

Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, dijo que “el tema no es Karol Cariola como persona, sino que es la ideología añeja y todo lo que conlleva un comunista en la mesa (…). Creo yo que son las expectativas no solamente de los parlamentarios, sino que también de la ciudadanía, poder tener los equilibrios más centrados en todas sus instituciones”.

“Nuestra prioridad no es estar en la mesa, sino que la mesa sea representativa de lo que está pasando en el país”, añadió el legislador.

Con respecto al futuro de la presidencia de la Cámara, la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, señaló que “hasta el minuto seguimos siendo parte de un acuerdo administrativo, próximamente nos vamos a poder reunir y ver en realidad qué es lo que estaba pasando y si efectivamente los rumores son ciertos. Si es que están los votos para mantenerse, si es que hay alguna propuesta de cambios en los periodos de la presidencia”.

En cuanto a Raúl Soto, y el rumor de que se mantendría en el puesto, Ahumada dijo que “lo ve difícil”.

Al ser consultada si el diputado Víctor Pino es la carta del PDG, la diputada indicó que “la verdad puede ser como también no, porque eso va a depender de las decisiones que se tomen dentro de la bancada (…)”.