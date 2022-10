Este martes se aprobó la moción de censura en contra de la diputada de Revolución Democrática Consuelo Veloso, como presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

Por 8 votos contra 5, la comisión aprobó la medida en contra de la diputada frenteamplista.

Recordemos que la norma indica que si se llega a acoger la censura, se produce de inmediato la vacancia del cargo y debe procederse a su renovación.

De esta forma, se deberá escoger un nuevo presidente de la comisión, rompiendo el acuerdo administrativo alcanzado entre distintos partidos en marzo pasado, que determinó “cupos” para las distintas presidencias de comisiones, incluyendo la Mesa de la Cámara.

Diputada Veloso criticó censura en su contra: apuntó al PDG y al diputado Alinco

En este caso, la moción de censura contra la diputada Veloso fue ingresada por el UDI, Juan Antonio Coloma, debido a que la parlamentaria terminó una sesión antes de tiempo, cuando aún restaban que tomaran la palabra los diputados René Alinco (IND-PPD) y Paula Labra (IND-RN).

Al respecto, Veloso señaló que espera que lo sucedido en Agricultura no marque un precedente para elegir a la próxima presidenta de la Cámara, que según el acuerdo, debería ser asumido por Karol Cariola.

“Espero que sean dos asuntos que corran por carriles separados y que se respeten los acuerdo que hoy no se han respetado”, fustigó.

“Sin duda esta censura era del todo injusta, desproporcionada y con un interés más bien de que su sector tomara la presidencia”, sentenció.

En esa línea, acusó un interés político entre la centroderecha y algunos independientes, como René Alinco, emplazando además al Partido de la Gente, luego que una de sus representantes, la diputada Gloria Naveillán, votara en su contra.

“Creo que todavía hay oportunidad para que el Partido de la Gente elija el lugar del cual va a estar en las próximas negociaciones y acuerdo para la Mesa. Y respecto al diputado Alinco, lamentable que nuevamente caiga en lo que ya cayó cuando pactó con el diputado Coloma para sacar al diputado Jorge Brito de la presidencia de la Comisión de Defensa”, añadió Veloso.

Diputada Naveillán justificó voto: “Sus palabras desgraciadamente fueron su tumba”

La diputada Gloria Naveillán, por su parte, justificó su voto contra su colega de Revolución Democrática, apuntando a “sesgos ideológicos”.

“Mi voto contra la diputada Veloso no es contra ella como persona, es a su presidencia de la Comisión de Agricultura. Y creo que quedó más que claro hoy día, después de la forma en que abrió la sesión y después de sus palabras para defender su voto en contra de su propia censura”, dijo.

“Ella es una persona que desgraciadamente tiene un discurso que divide, nos clasificó a todos nosotros como personas que no teníamos idea de Agricultura, que no teníamos las manos sucias con tierra, que no trabajábamos en la agricultura, y eso a los que sí trabajamos en agricultura, que llevamos años ensuciándonos las manos como ella dice, nos duele y nos parece injusto”, criticó.



“Sus palabras desgraciadamente fueron su tumba”, insistió Naveillán.

Consultada por el acuerdo por la Mesa de la Cámara y el impacto que podría tener en las negociaciones su voto en contra de la representante de Apruebo Dignidad, la parlamentaria independiente se desligó del tema asegurando que es algo en manos de los jefes de bancada del PDG.

“No me corresponde a mí pronunciarme respecto de ese tema. Lo que sí puedo decir es que, tal como preguntaron antes, yo no firmé este acuerdo y soy una diputada independiente en la bancada del PDG”, sentenció.