La UDI presentó dos mociones de censura contra las diputadas Consuelo Veloso (RD) y Lorena Pizarro (PC), por su rol como presidencias en comisiones de la Cámara.

La primera lidera la mesa de Agricultura, mientras que la segunda se sienta a la cabeza de la comisión de Derechos Humanos.

En el caso de Veloso, la moción fue ingresada por Juan Antonio Coloma (UDI). Esto, ya que la parlamentaria terminó la sesión antes de tiempo cuando aún restaban dos palabras: de los diputados Alinco (IND-PPD) y Labra (IND-RN).

“Quedaban dos palabras pendientes, que yo no me percaté. Reinicié la sesión y quedó en diputado Coloma (UDI) subrogándome, porque yo me tenía que retirar. Al parecer generó una molestia de proporciones en algunos parlamentarios”, señaló Veloso.

Sin embargo, la representante de RD asegura que esta no es la razón, sino que existe “una operación política” de parte de la oposición “para pegarle al oficialismo y sacar provecho de ello”.

“Yo creo que la presidencia la están esperando para el diputado Alinco o para la diputada Labra. Esto, como puntapié inicial para el eventual desconocimiento del acuerdo administrativo que existe en la Cámara y que ha asegurado la gobernanza del acuerdo que viene de la centroizquierda”, detalló.

En ese sentido, explicó que “no es primera vez que el diputado Alinco aparece articulándose con la derecha. En este caso, el diputado Coloma señaló que él solicitaba la censura a pedido de otros parlamentarios”.

Desde la oposición, el diputado Jorge Rathgeb (RN) indicó que la moción de censura “se suscita por un manejo poco deferente hacia los demás miembros de la comisión cuando se está discutiendo un proyecto de ley”.

“Esto llevó a que personas de distinto sectores políticos se sintieran bastante incómodos respecto del manejo que ella realizó. Esto, después que se votara un proyecto de ley, donde las indicaciones que ella había presentado finalmente no habían tenido las votaciones suficientes”, añadió.

UDI busca sacar a Pizarro (PC) de DDHH

La segunda censura la presentó el diputado de la UDI, Cristian Labbé, en contra de la parlamentaria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Lorena Pizarro (PC).

Lo anterior, para entender por qué no quiere invitar el exdirector del INDH, Sergio Micco, para dar declaraciones respecto a varios temas, entre ellos el estallido social.

“La censura que he presentado a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos tiene por finalidad, primero entender por qué la Comisión de Derechos Humanos no quiere y la presidenta no quiere invitar al señor Micco, a dar declaraciones respecto con respecto a varias cosas”, manifestó Labbé.

Según el diputado UDI, una de esas cosas es para saber “lo qué pasó en el estallido social. Luego le pedimos también que invitara al señor Micco a hablar sobre la toma del edificio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue tomado por más de nueve meses”.

“Ahora, con respecto a las declaraciones del señor Micco, que dice que el Partido Comunista lo estuvo hostigando y lo estuvo persiguiendo”, agregó el parlamentario.

Labbé dijo que “hoy día pareciera ser que la presidenta tiene algo que esconder, pareciera ser que el señor Micco es un perseguido político, por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio”.

“Lo que nosotros estamos esperando es que la presidenta tome a bien invitar al señor Micc” dijo. Esto, “para que pueda entregar sus descargos con respecto también a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que hoy día se querelló con ello”, comentó el congresista.

Así también manifestó que “hoy día la presidenta, como la diputada Hertz del Partido Comunista, avalan esa querella. Encima dicen que el señor Micco no tiene la competencia y es un ignorante con respecto a los derechos humanos”.

UDI contra diputadas del Frente Amplio

Cabe destacar que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), interpuso una querella contra Sergio Micco, en donde lo acusan de “encubrir” delitos de lesa humanidad.

En ese contexto, Pizarro valoró la acción presentada contra el exdirector del INDH.

El diputado además aclaró que no solo él ha pedido la invitación a Sergio Micco, sino que también otros parlamentarios de la comisión. Esto, para poder escuchar los descargos del exdirector del INDH.

“Lo hemos hecho desde que comenzamos el periodo parlamentario. La presidenta, tomando sus facultades, finalmente nunca ha puesto en tabla la invitación y tampoco pareciera ser que tiene ganas de invitarlo, porque pareciera ser que le tiene miedo a lo que el señor Micco vaya a decir”.

“Yo no quiero pensar que esto tiene que ver con la presidencia de la diputada Cariola, en la mesa del Parlamento”, sentenció Labbé.

Pizarro (PC): Micco va a ser invitado a la comisión

Finalmente, Pizarro indicó que “la derecha tiene una permanente intención de torpedear el trabajo” en la comisión de Derechos Humanos. “No es la primera vez que se me pretende censurar”, dijo.

“Ni si quiera tiene que ver con lo que establece el diputado Labbé. (…) La comisión de DDHH tiene una larga lista de personas propuestas para que vayan a ser escuchadas, entre las cuales está el señor Micco. Distinto es que pretendan adelantar su presencia”, explicó.

En ese sentido, agregó que “yo hice uso de una de las tantas facultades que tengo, que es ordenar el funcionamiento (de la comisión) y definir cómo se resuelven las solicitudes”.

Además, reiteró que el exdirector del INDH será invitado en su momento.