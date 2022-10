El día en que se votó el TPP-11 en el Senado, el senador independiente Karim Bianchi hizo reserva de constitucionalidad, cuestionando un problema de forma en el trámite.

A raíz de esto, tiene hasta las 23:59 de mañana para juntar 13 firmas con las que podría ir al Tribunal Constitucional y frenar el avance del tratado.

Hasta el momento han juntado 11 firmas, o sea solo le faltan dos, sin embargo, existe la posibilidad de que no logren juntarlas todas.

Por otro lado, existe la opción de pasar el requerimiento a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se necesitarían 39 firmas para recurrir al TC.

“El día de hoy juntamos 11, que nos parece un número que la verdad era complejo. Nosotros tenemos más firmas en los votos en contra que hubo. Estamos apelando a quienes votaron ya sea abstención o que no llegaron a votar o se parearon, cuando hay un pareo uno da una intención de voto”, explicó el senador Bianchi.

A esto agregó que lo que van a intentar es “entregarle el texto a la Cámara de Diputados, la Cámara también puede presentar el mismo requerimiento con 39 diputados (…) allí podría ser más fácil porque si bien es un número alto, hay mayor cantidad de diputados, podríamos alcanzar los 39 en esa Cámara”.

Según explicó el diputado, este requerimiento está fundado en que “acá hay una tramitación de forma que encontramos se ha hecho mal. Fundamentado en el artículo 77 inciso segundo de la Constitución y el artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para estos tratados que ceden en el fondo jurisdicción a otro tribunal, se debe primero tener un informe de la Corte Suprema”.

Requerimiento de senadores por TPP11

Cabe mencionar que si esto llega al TC y es admisible, no se puede promulgar el TPP-11 hasta que el tribunal delibere.

Dentro de los senadores que han firmado este requerimiento de inconstitucionalidad están: Karim Bianchi (IND), Esteban Velásquez (FRVS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Fabiola Campillai (IND), Juan Ignacio Latorre (RD), Francisco Huenchumilla (DC), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC), María Loreto Carvajal (PPD) y Fidel Espinoza (PS).

En tanto, el diputado Esteban Velásquez aclaró que no hubo instrucción de La Moneda para realizar esta acción.

“No, en lo absoluto, esto ha sido de manera autónoma. A mí me parece que el senador ha tenido un llamado bastante profundo hace bastante rato. Me he sumado porque pienso muy similar a la propuesta de hoy. No soy partidario del chantaje”, enfatizó el parlamentario.