Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión entre todos los partidos con representación parlamentaria para continuar con los diálogos por el nuevo proceso constituyente, sin embargo, el oficialismo y Chile Vamos aún no llegan a un acuerdo.

En la instancia, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo que a casi un mes de conversaciones “ha sido muy complejo seguir avanzando, porque los acuerdos que tenemos hasta el momento a nosotros nos parecen suficientes para darle un marco a un órgano democrático, y al frente tenemos una intransigencia, una soberbia que -a mi juicio- dice relación con sentirse dueños de un 62%”.

El parlamentario recordó además que durante esta jornada el Partido Republicano “dio un paso al costado. Ellos han renunciado a seguir construyendo puentes, a mi juicio de una manera muy extremista. Han decidido marginarse de este proceso”.

“Yo quiero pensar y tengo toda la confianza de que la derecha va a respetar la palabra empeñada, pero ello no puede colocar en riesgo todo lo que se ha avanzado en esta conversaciones que han llegado a un punto de inflexión”, manifestó Ibáñez.

El diputado dijo además que el “Estado social y democrático de derechos es una propuesta que empujó Chile Vamos en campaña y que hoy están poniendo comas, hasta el punto de desnaturalizar esta propia idea”.

Acuerdo Constitucional

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, se refirió a las críticas del oficialismo y dijo que “hemos estado en dos reuniones de una profundidad y una sinceridad muy democrática por parte de ambos bloques, para llegar al acuerdo de las bases constitucionales”.

En esta línea, señaló que ellos “habían llegado al acuerdo -y creo que Chile Vamos ha sido muy respetuoso de ello- de no hablar del contenido específico de cada uno de los puntos, hasta que no llegáramos a un acuerdo transversal. La idea no es una negociación, es un acuerdo”.

“Lo único que pedimos como Chile Vamos -para darle certeza a la ciudadanía- es poder delimitar estas bases constitucionales. Tenemos acuerdo en gran parte de ellas, quedan aproximadamente tres nudos que estamos dispuestos a seguir conversando”, indicó Poblete.

Así también enfatizó en que tal y”como ellos nos piden disposición, yo les pido a ellos disposición de tranzar en aquellas materias que efectivamente fueron las que hicieron a esta ciudadanía rechazar el texto y el proceso anterior”.

En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, recalcó que: “nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada, en campaña dijimos que esta no, pero sí una buena y mejor”.

“Hay un intento de hablarle a las audiencias y a sus propios sectores políticos. Los que nos quedamos en la reunión hasta el final podemos sostener que hay un amplio acuerdo de seguir avanzando”, afirmó el legislador.

Chahuán dijo además que “no van a apurar los tiempos que sean necesarios para tener la conversación adecuada y llegar a esos acuerdos”.