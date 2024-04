Valentina Torres, mejor conocida como “La Guarén”, reveló un complejo momento de salud que vivió tiempo atrás y del que todavía se recupera. Resulta que recibió un diagnóstico médico desolador debido a un aneurisma.

La influencer, contó esta experiencia durante el programa Podemos Hablar, a estrenarse la noche de este viernes. Allí explicó que tuvo que operarse en 2022, pero que los síntomas habían comenzado 2 años antes.

“Yo empecé con un dolor de cabeza, en la pandemia, que me dolía al girar el ojo derecho y sentía un pinchazo de aquí hacia el cuello y el neurólogo pasa hacerme unos exámenes y encuentran este aneurisma”, explicó.

“A mí me dijeron ‘Valentina, a ti te quedan dos años de vida y no

es como que en dos años más se va a reventar, es que en dos años más, cualquier día de estos, puedes tener un derrame cerebral"”, agregó.

En la misma línea, comentó que fue una noticia difícil de asimilar. “Yo despertaba todos los días como ‘estoy viva’. No sé si le tomaba el peso, era muy evasiva al tema. Le dijeron a mis papás que si no operaban esta niñita a los 26 años ya no va a estar con vida”.

La influencer, explicó que fue sometida a una operación y que todo salió bien, pero sigue siendo propensa a sufrir un aneurisma cerebral. De hecho, cuando entró al reality Tierra Brava, todavía estaba en tratamiento.

“Me estoy haciendo chequeos, todavía me toca hospitalizarme para que

me den de alta. Todavía no estoy de alta y yo me metí al reality… pero fui al doctor antes y posterior al reality y él también dio un certificado médico de que podía participar, prácticamente tengo una malla en el aneurisma”, concluyó.