"Hay consulados en los cuales los funcionarios dicen 'no migraron legalmente, por lo cual no tienen una migración legal que podamos reconocer'". Esas fueron parte de las declaraciones del director del Servicio Médico Legal, al reconocer dificultad para identificar los cuerpos de los inmigrantes que fallecen y no cuentan con documentación, principalmente en el norte del país.