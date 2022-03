"Le están diciendo a los violentistas: 'no los vamos a perseguir, no vamos a exigirles que terminen con la violencia'", señaló el senador Felipe Kast (Evópoli) luego que el Gobierno decidiera no presentar una querella por los incidentes de este martes en La Araucanía. La ministra Siches tomó esta decisión después de que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio para indagar los disparos efectuados durante la visita de la secretaria de Estado a la región.