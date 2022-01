Un día después de que se diera a conocer el gabinete de Gabriel Boric, el ex candidato de Chile Vamos lanzó un duro dardo a la coalición en una entrevista. "Había demasiados a los que mi candidatura les daba lo mismo", declaró la ex autoridad de Piñera. Estas palabras no dejaron indiferentes al sector y desde la UDI lo llamaron a reflexionar sobre las razones por las que no fue capaz de convocar los apoyos necesarios.

El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó una serie de reflexiones respecto a su derrota electoral ocurrida en noviembre pasado. El ex candidato aseguró sentirse traicionado y atrapado en un sector que no estaba dispuesto a generar los cambios que solicitaba el país.

“No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda”, fue la principal reflexión realizada por la ex carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en una entrevista publicada hoy por la revista El sábado. En esta, Sichel aseguró haberse sentido atrapado en una coalición que no quería cambios y que los principales responsables del triunfo de Gabriel Boric, fueron quienes polarizaron la elección hacia la derecha.

El ex ministro de Sebastián Piñera cree que hay “una especie de rebelión de las clases medias respecto de los modelos tradicionales de la política chilena con el eje izquierda y derecha”, una que no responde a los códigos del plebiscito del “Sí” y del “No”, y es este el sector que la élite política chilena no entiende. “No saben que la solución es presentarles un mejor proyecto de vida. La tragedia de Kast fue ofrecer desesperanza y miedo, y el acierto de Boric fue ofrecer esperanza”.

En la entrevista, el ex abanderado de la Derecha señaló que su error fue “atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos“, agregando que el país cambió después del 18 de octubre del 2019 “y el sector en que yo “quedé atrapado” se resistió a esos cambios, no adhirió a la reforma”.

“Aquí mi error fue haber confiado demasiado”, aseguró Sichel, “nadaba contra la corriente de una cultura que, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que no hablara sobre la modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín”.

Según declaró la ex autoridad, que se prepara para irse a Europa con su familia, votó por Kast por compromiso, pero no hizo “nada más”, pese a que “me me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral”.

“Había demasiados a los que mi candidatura les daba lo mismo. Los que polarizaron la elección hacia la derecha y patearon el avispero son los que hicieron que ganara Boric“, aseguró.

Las reacciones en el mundo político

La entrevista dejo una serie de reacciones en el conglomerado oficialista. En conversación con Radio Bío Bío, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, le bajo el perfil a las declaraciones de Sichel, señalando que es normal que se encuentre algo molesto, luego de una derrota tan contundente. Sin embargo, lo llamó a reflexionar sobre las razones por las que no fue capaz de convocar los apoyos necesarios para liderar el sector.

Desde Renovación Nacional, indicaron que más allá de la polarización electoral señalada por Sichel, el principal detonante de la derrota de la derecha se justifica en la falta de un proyecto solido a largo plazo. El diputado Diego Schalper, afirmó que es deber de Chile Vamos poder construir mayorías desde un colectivo y no a través de un líder, incluso hizo un llamado a imitar la estructura del Frente Amplio.

En esa misma línea, el parlamentario RN, Tomas Fuentes, señaló que el principal desafío de la centro derecha es volver a conquistar a los jóvenes y mujeres del país, o de lo contrario será imposible proyectarse en una futura elección presidencial.

Finalmente, Sebastián Sichel confirmó que por el momento se radicara junto a su familia en Europa, donde dictara clases para una Universidad española durante un semestre, sin insinuar un posible retorno a la política.