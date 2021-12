Gabriel Boric, quien llegará a La Moneda el 11 de marzo del 2022, aseguró que evalúa los factores económicos y las demandas ciudadanas para escoger a su gabinete. Además, señaló que ningún partido le ha dicho "oye, me interesa este ministerio, te apoyo a cambio de esto", por lo que tiene libertad para elegir. También aseguró que no existen conflictos con Giorgio Jackson ni Camila Vallejo por las querellas por Ley de Seguridad del Estado.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseguró que está atento a diferentes factores para escoger a los integrantes de su gabinete. Además, aseguró que ningún partido político le ha pedido ser parte de un ministerio.

“La atribución de la designación del gabinete es de exclusiva responsabilidad del presidente electo, y eso se lo he manifestado a los partidos. De los partidos cuento con la plena confianza para poder nombrar un gabinete que le dé las mejores garantías al país de que van a estar los mejores y las mejores”, señaló.

En ese sentido, explicó que se utilizará “un criterio paritario, un criterio que tenga una visión nacional y no solamente santiaguina, que incorpore diferentes miradas y que tenga diferentes experiencias. Tenemos que conocer y ser parte de los sueños, esperanzas y temores de los chilenos y chilenas”.

Además, el futuro Mandatario agradeció el apoyo de los partidos que conforman Apruebo Dignidad y la ex Concertación. “Ninguno me ha pedido ‘oye, me interesa este ministerio, te apoyo a cambio de esto’, por lo que tenemos plena libertad para elegir”, dijo.

“Vamos a dar las señales correctas, estoy escuchando tanto las señales económicas como la voz de los chilenos y chilenos. Eso sabremos conciliarlo para tener un gabinete que esté a la altura de los tremendos desafíos que tenemos”, agregó.

Querellas del estallido social

Este martes, el diputado Giorgio Jackson (RD), uno de los coordinadores políticos del presidente electo, aseguró que “las querellas por Ley de Seguridad del Estado van a ser retiradas en el momento en que Gabriel Boric asuma como Presidente”.

Esto, en el contexto de las personas que fueron detenidas en el marco del estallido social. Esta visión fue compartida por Camila Vallejo (PC), quien asoma como una de las cartas fuertes para conformar el gabinete.

Al respecto, Boric indicó que “no tenemos diferencias ni con Giorgio (Jackson) ni con Camila (Vallejo). No quiero que se genere en esto polémicas innecesarias”.

“Hemos señalo respecto a la Ley de Seguridad del Estado que creemos que es una mala ley, que ha alargado las prisiones preventivas de manera absurda y que ha hecho mucho daño”, explicó.

Finalmente, aseveró que “vamos a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial, como corresponde, y lo que esté en manos del Ejecutivo es justamente, respecto a las querellas de Ley de Seguridad del Estado, facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible”.