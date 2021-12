En su primera vocería en el Palacio de La Moneda como presidente electo, Gabriel Boric valoró positivamente la reunión mantenida con su par en ejercicio, Sebastián Piñera. "Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, institucional, en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione", comentó.

Tras sostener una reunión con el Presidente de la República Sebastián Piñera, el ahora candidato electo, Gabriel Boric, reveló las principales materias de qué trató su conversación y valoró las tradiciones republicanas que se mantuvieron entre las elecciones del pasado domingo y la jornada de hoy lunes.

Además comentó cuáles serán sus principales criterios para elegir a su gabinete, que estará compuesto por personas independientes, de regiones y con paridad de género. Advirtió que espera poder hacerlo público dentro de un mes más.

“El Estado de Chile sigue siendo uno”, afirmó el presidente electo, Gabriel Boric, tras salir de La Moneda. En ese sentido, agregó que tanto la visita de José Antonio Kast a su comando el pasado domingo, como la reunión de trabajo con el presidente Piñera y sus ministros, “hablan bien de nuestro país y es algo que yo valoro y espero en nuestro gobierno podamos profundizar”.

Según el ganador de la segunda vuelta, durante la reunión se habló de materias internacionales, “donde es importante tener un política de continuidad”. Explicó que también se conversó de la pandemia y sobre la reactivación económica y cuestiones presupuestarias.

En ese sentido, agradeció los gestos democráticos y estimó que la “democracia no se aprecia hasta que se pierde”. Por lo anterior, dijo que no podía dejar de plantear “la preocupación de que no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones de Derechos Humanos”.

Nombramiento de gabinete de Gabriel Boric

Respecto a los equipos de trabajo, recordó que Piñera, en su segundo mandato, nombró su gabinete el 22 de enero, un mes después de la elección. “Espero no superar ese plazo, pero estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas”, aclaró.

Por lo mismo, dijo que es importante tener certidumbre, pero que “no tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público”.

Según su apreciación, hubiese sido de mal gusto tener conversaciones de ese tipo antes de la victoria del pasado 19 de diciembre. “Haremos todo lo posible para que sea rápido. Además de hacer el proceso de chequeo y contrachequeo para no equivocarnos”, sostuvo.

Eso sí, “no vamos a retroceder en el criterio paritario, las mujeres van a ser protagonistas”, dijo de manera clara. Y añadió además que no habrá cuoteos políticos.

Por lo mismo, deslizó que dentro de su gabinete habrá prioridad para representantes de regiones y personas independientes, “que entiendan la diversidad y heterogeneidad del país”.

Respecto a la reacción que hubo durante esta jornada en los mercados financieros, el frenteamplista recalcó que como gobierno avanzarán en reformas estructurales, pero sin apuros.

“Enfrentar la pandemia es una política de Estado y debe tener continuidad”

Conversaron también de la pandemia y el buen estado de la vacunación en Chile. “Ha habido una gestión muy responsable” y “en el mundo nadie se salva solo”, por lo que dijo que si no hay una colaboración mundial, el país seguirá “permanentemente sufriendo los embates otra vez”.

Sobre la mantención de los equipos, indicó que Izkia Siches le reitera a cada momento que hay temas que van más allá de un gobierno de turno y afinidades políticas. “Si las cosas se están haciendo bien, sigámosla haciéndolas bien”, dijo. Por lo que estimó que la experiencia técnica es valiosa y su disposición es a mantener a quienes han tenido una labor exitosa en la materia.

En ese sentido, aseguró que “enfrentar la pandemia es una política de Estado y debe tener continuidad”.

Pensiones y detenidos del “estallido social”

En lo relativo a las futuras pensiones, dijo que se necesita urgente una reforma estructural en materia previsional. “Conversamos también de la Pensión Universal y ahí estará puesta nuestra prioridad, no seguir desfondando, si no que hacer crecer los ahorros para que las personas mayores tengas pensiones dignas”, aseguró.

Por último, el presidente electo, Gabriel Boric, se refirió al tema de los detenidos en el contexto del llamado estallido social. Al respecto dijo que ha mantenido conversaciones con Gustavo Gatica, Fabiola Campillai, la familia de Cristian Valdevenito y Alex Nuñez. “Nuestras prioridades serán que exista verdad justicia, reparación y por cierto no repetición”, declaró.

Sobre las querellas, dijo que están en conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y se revisarán todos los casos. “Es mejor no anticiparse”, agregó.