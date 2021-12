El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió a la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet Ugarte, hecho que lamentó.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario gremialista afirmó que “me llama mucho la atención este espíritu de tanta odiosidad”.

“La información que tengo yo, es que hasta hace una hora y media atrás estaba en sus últimos minutos de vida, y bueno, a los 99 años de edad cualquier complicación de salud compromete a la persona”, aseveró.

En esa línea, el parlamentario acotó que “ella acompañó al General Pinochet, pero la señora Lucía fue sin duda uno de los personajes más relevantes del siglo veinte en la historia de Chile y fue una persona muy comprometida con la parte social, entonces no se le puede vincular con lo que haya hecho o no el gobierno militar”.

“Aprovecho de enviarle un saludo a mi amigo Marco Antonio Pinochet y a toda su familia por la pérdida de su madre”, manifestó el militante de la UDI, agregando que “yo fui cercano, he sido uno de los políticos que ha sido leal y no he abandonado a la familia en los momentos más difíciles”.

Postura de Kast

Consultado sobre lo que tendría que hacer el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, tras el deceso de Hiriart, Moreira apuntó que “debiese tener una palabra de condolencia y tener una opinión sobre lo que fue la señora Lucía Hiriart”.

“Nadie puede obligar a un candidato presidencial que hable (…) Debiera decir algo, pero esa es una decisión personal de José Antonio”, explicó Iván Moreira.

“Yo no creo que sea incómodo para él, porque él es un hombre con convicciones”, añadió.

En ese sentido, Moreira acotó que Kast “siempre ha destacado el gobierno militar, en las cosas positivas del gobierno militar las ha destacado él”.

Visión histórica

En lo referido a la visión de algunos historiadores, en relación a que Lucía Hiriart fue una de las personas que defendió dentro de la dictadura al exdirector de la DINA, Manuel Contreras, Moreira señaló que “esas personas están muy equivocadas, eso para mi es una cierta infamia (…) La señora Lucía era una persona tenía un gran corazón, yo sé que intervino muchas veces con personas que habían sido arrestadas por el gobierno militar”.

“La historia de los últimos años de Chile la ha escrito la izquierda con la mano izquierda, entonces hay una visión totalmente sesgada, pero sin duda la señora Lucía es un personaje del siglo veinte”, indicó el Senador oficialista.

A ello, agregó que Hiriart fue una mujer respetada, “que tenía opinión, una voz que se escuchaba en los tiempos que a las mujeres no eran particularmente relevantes en aquella época”.

“Siempre estuvo al lado del General Pinochet con un consejo, con una opinión en los momentos más difíciles (…) En el corazón de una parte del pueblo de Chile siempre va a haber un reconocimiento a la labor que ella hizo como mujer, como madre”, reflexionó.

Sobre el rol de Lucía Hiriart en el Golpe de Estado, Moreira afirmó que “se dicen muchas cosas, pero de que sean verdades, esas cosas no son así. Se inventan muchas cosas y se llega a la ciencia ficción (…) Yo conozco una labor distinta a la que se cuenta en la historia o a la que dice la izquierda hoy día de ella”.