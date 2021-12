El candidato a la presidencia, Gabriel Boric, debió salir a aclarar los cuestionamientos que le realizó un periodista en la ronda de preguntas, quien lo interpeló por utilizar la imagen de una mujer encapuchada en uno de sus videos de la franja electoral.

Cabe recordad que la carta de Apruebo Dignidad, junto a su contrincante, José Antonio Kast, participaron en un debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde Boric tuvo que explicar el contenido audiovisual.

En la oportunidad, un periodista de la región de la Araucanía tomó la palabra y aseguró que “una parte de la gente que convive en la región no duermen tranquilos por la violencia”. Además le recordó que él (el candidato) rechaza la presencia de personal de las Fuerzas Armadas en el lugar.

En ese sentido, dijo que su postura choca con el video de la franja electoral, donde con música de Silvio Rodríguez, se subía al vehículo a un encapuchado. Lo anterior, “símbolo de la violencia en La Araucanía y en todo Chile”, manifestó el profesional de las comunicaciones.

Gabriel Boric invitó al periodista de radio a ver de nuevo el video, pues aseguró que se trata de una mujer en una performance feminista, tal como se ha visto en marchas por la educación no sexista: “La que sube es una mujer que estaba haciendo una performance, no un encapuchado que estaba tirando piedras. La capucha no es el símbolo de la violencia”, dijo.

Por lo anterior, el aspirante a La Moneda fue enfático en decir que está en contra de todo tipo de actos de esa índole. “Jamás he validado la violencia, de hecho la he sufrido, por lo tanto creo firmemente que la violencia no es el camino”, afirmó.

Fuente: Mediobanco