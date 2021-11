Cadem publicó este viernes la última encuesta presidencial antes de las elecciones del 21 de noviembre, asegurando que José Antonio Kast se ha consolidad en el primer lugar de las preferencias y que incluso podría ganar en un eventual balotaje.

De acuerdo a Cadem, Kast del Partido Republicano obtiene el 25% de las preferencias, seguido de Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, que marca un 19% El tercer lugar pasa a ser ocupado por primera vez por Franco Parisi (Partido de la Gente) con 10%, empatado estadísticamente con Yasna Provoste (9%) de Nuevo Pacto Social y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) con 8%.

Les siguen Marco Enríquez Ominami (5%) y Eduardo Artés (2%). El 22% (-4pts) no sabe, no responde o no votaría.

A su vez, 35% cree que Kast será el próximo presidente de Chile, superando por primera vez a Boric que alcanza 29%. 12% opina que será Provoste y 7% menciona a Sichel, empatando con Parisi (7%).

Respecto al nivel de adhesión a los candidatos, por primera vez el rechazo a Kast (52%), que ha retrocedido 19pts desde agosto, es menor al de Boric (56%). Yasna Provoste es la candidata que genera menos rechazo con el 48%.

Segunda vuelta

Respecto a una eventual segunda vuelta, por primera vez en Cadem, Kast vencería a Boric en un eventual balotaje, al obtener un 44% de las preferencias, contra un 40% del diputado del Frente Amplio.

Kast también superaría -aunque por una diferencia ínfima- a Provoste en una eventual segunda vuelta, con un 42% contra un 41% de la senadora de la Democracia Cristiana (DC).

Por su parte, Boric vencería en un balotaje a Provoste (37% contra 34%), pero perdería en segunda vuelta contra Sichel (395 versus 40%).