Una crisis desatada es lo que vive La Lista del Pueblo desde la noche del jueves luego que el Servel desechara la candidatura de Diego Ancalao por la presentación de firmas falsas que fueron certificadas ante un notario que lleva meses muerto.

A modo de discutir la polémica el fundador del grupo, Rafael Montecinos, habló en Mentiras Verdaderas, donde aparte de intentar marcar distancia de Ancalao aseguró que como agrupación se sienten engañados.

“Si es necesario (presentar querellas) lo vamos a hacer. Él tiene su versión que quizás la va a dar más tarde. Pero si es así, como salió en el Servel, nos vamos a hacer parte de esto porque nos debemos a un pueblo movilizado”, partió.

“Esto es grave y nos sentimos engañados. Por esto no teníamos conocimiento. Se nos dijo que había un cierto porcentaje grande de patrocinios en la calle, ante notario, pero nunca pensamos que había pasado esto”, dijo Montecinos sobre el uso de una notaría que llevaba años sin funcionar.

“Estamos súper impresionados. Queremos pedir disculpas a la ciudadanía, a ese pueblo que confió en nosotros (…) Hacemos un llamado a que sigan confiando en La Lista del Pueblo”, añadió.

Consultado sobre si habían logrado hablar con Ancalao, Montecinos señaló que cuando intentaron comunicarse con él este iba en ruta hacia el sur, pero que su jefa de campaña les presentó las excusas correspondientes.

Sobre la existencia de alguna autocrítica en el conglomerado, Montecinos recalcó que son una “organización joven” que se levanta “con la mayor humildad para representar a esa gente que tanto sufre”.

“Pecamos en nuestra juventud y en quizás darle la opción a toda la gente que quisiese participar. Ojo, lo vamos a seguir haciendo porque La Lista del Pueblo es horizontal, la participación ciudadana es súper importante”, complementó.

Llamado en vivo por Zoom

Al ver a Montecinos al aire, la producción del mencionado espacio fue contactada por un exmiembro de la lista, quien pidió aparecer en pantalla para rebatir algunos puntos hechos por el dirigente y criticar severamente a Ancalao, de quien dijo saber que tenía “un turbio pasado de falsificación de firmas”.

Así, Ángel Spotorno, exintegrante del Comité Ejecutivo de La Lista del Pueblo, tildó de “grave” lo dicho por Montecinos con anterioridad a su aparición porque, a su juicio, no se apegaría a la realidad.

“Lo primero que quiero decirte es que el famoso candidato Ancalao jamás lo instaló el Poder Electoral Constituyente (PEC), el grupo al cual pertenezco, un grupo de ciudadanos que han estado permanentemente apoyando a La Lista del Pueblo. Pero jamás el PEC estuvo detrás de la candidatura de Ancalao, tampoco de la de Cuevas”, detalló.

¿Y cómo apareció Ancalao? “Eso tendría que decirlo Rafael, porque ellos y la directiva que nos expulsó a cuatro miembros del comité ejecutivo, justamente por no apoyar la candidatura de Ancalao. Tendría que contestarlo él, quién se reunió con él en ese lugar que él dice que había una persona del PEC, lo que es completamente falso”, agregó Spotorno.

Consultado Montecinos si efectivamente los apartaron por eso, el dirigente se defendió subrayando que en una reunión una persona de las que se fue de La Lista del Pueblo estaba hablando con Ancalao, cita tras la cual pudo conversar con el fallido candidato y consultarle si le interesaba participar en una consulta ciudadana.

¿Los expulsaron por no apoyar a Ancalao? “No, en ningún momento, porque Ancalao es una persona más para ir a esta participación ciudadana. Si las otras candidatas hubieran sacado mayor cantidad de patrocinios online las habríamos acompañado a ellas. Muchos dicen que cambiamos a Cristian Cuevas por Diego Ancalao y no es así”, respondió.

Ante esos dichos se le preguntó a Spotorno porqué decía que los habían expulsado por esos motivos, a lo que el ex LDP ajustó sus declaraciones y añadió fuertes acusaciones que molestaron a Montecinos.

“Golpe de Estado en la LDP”

“No, no. O sea es una de las razones. A nosotros nos expulsan por hacer predominar la votación del Tricel donde la mayoría de los delegados de la asamblea votó no una, sino dos veces por Cuevas y es ahí donde Rafael y sus amigos del ‘Clan Quiltro’ hacen un ‘golpe de Estado’, nos echan, nos sacan a todos los que no estamos de acuerdo con lo que viene después, y nosotros sustentando que Cuevas es el legítimo y más popular candidato”, precisó.

“Al otro día nos relevan, nos expulsan, nos inventan 20 mil cargos de plata, de corrupción para puro sustentar el meter a Ancalao a esta trucha primaria, porque evidentemente ni Soledad Mella ni Ingrid Conejeros iban a ser capaces de juntar firmas con la fama que venía arrastrando Diego Ancalao”, alegó.

Tras ello, Spotorno afirmó no estar sorprendido ante lo denunciado por el Servel e incluso aseguró saber de rumores que ciertos sectores políticos estaban detrás de su aventura presidencial.

“Sabíamos que tenía un turbio pasado de falsificación de firmas, en uno o dos casos por lo menos”, remató.