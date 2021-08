El ahora ex pacto Unidad Constituyente y el Partido Progresista inscribieron listas parlamentarias separadas, luego del quiebre generado por la nueva postulación de Marco Enríquez-Ominami a La Moneda. Los cupos senatoriales de las regiones Metropolitana y del Bio Bío fueron los últimos puntos de discusión, que se resolvieron ayer, cuando la ex Concertación registró su renovada marca: "Nuevo Pacto Social".

Desde la sede del Partido Socialista, el Nuevo Pacto Social inscribió su lista parlamentaria única sin el PRO, tal y como lo había confirmado la candidata presidencial del bloque, Yasna Provoste.

En el momento en que el líder del partido, Marco Enríquez Ominami, anunció su cuarta candidatura presidencial, el quiebre fue inmediato.

Tanto es así, que el PRO no estuvo presente en las reuniones del lunes, y a eso de las seis de la tarde, MEO inscribió su candidatura presidencial de manera virtual, y el presidente del Partido, Camilo Lagos, la lista parlamentaria de cerca de 50 candidatos.

El diputado demócrata cristiano, Matías Walker, y el senador socialista, José Miguel Insulza, fueron algunos de los que aseguraron que los caminos eran incompatibles.

Una de las primeras en retirarse de la sede del PS, fue la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, quien será la candidata del partido al Senado por la región Metropolitana. En la instancia dijo que, todos los objetivos del bloque se cumplieron, y que fue el PRO el que no quiso ser parte de ese esfuerzo.

El punto de vista del PRO es muy distinto. Recuerdan que ni para las primarias legales de mayo, ni para la consulta ciudadana, lo consideraron como un posible candidato, y califican como “un desastre” el último año de la centro izquierda.

En conversación con La Radio, el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, emplazó a la senadora Yasna Provoste, solo una hora antes de inscribir su candidatura, a formar una lista parlamentaria única, pero con dos opciones a La Moneda.

La candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, contestó solo minutos después en su cuenta de Twitter: “El camino propio de Marco Enríquez-Ominami solo beneficia a la derecha”.

Pese a que responsabilizan a Unidad Constituyente, y no a MEO, los grandes damnificados de la decisión del ex diputado del PS, fueron el senador Alejandro Guillier, y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quienes entregaron sus razones.

Cupos en el Senado

Dejando atrás la negativa de la senadora Carolina Goic a ser la representante de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber será el nombre que lidere la dupla de la DC, que terminó por ratificar como segundo en la lista a Eugenio Ortega Frei, hijo de la presidente de la Falange, Carmen Frei.

La posible candidatura senatorial de Paula Narváez nunca despegó, y tras la negativa de la diputada Maya Fernández, que tras terminar este período saldrá del Congreso Nacional, el Partido Socialista nominó a la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanovic.

En el Bío Bío, los diputados José Pérez (PR) y Gastón Saavedra (PS) conforman la lista junto al legislador DC José Miguel Ortiz, buscando un cupo en el senado.