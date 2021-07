Durante esta mañana en el Expreso Bío Bío, el presidente del Partido Radical y candidato presidencial del PR, Carlos Maldonado, se refirió a las declaraciones de Yasna Provoste, quien señaló que el día viernes hará un anuncio relacionado con “el tema electoral”.

Tomando en cuenta que la centro izquierda debe decidir su candidato ya que el tiempo de inscripción de candidaturas se acerca, -23 de agosto- Maldonado se refirió a las implicancias que podría tener en el sector una eventual candidatura de la actual presidenta del Senado.

Respecto a si está enterado de lo que anunciará Provoste este viernes al ser parte de un mismo sector político, el candidato respondió tajantemente que “ese es un tema de la Democracia Cristiana. Como sector tenemos que tomar una decisión urgente sobre la manera de encontrar una candidatura unitaria para el mes de noviembre. Estamos atrasados y en una situación incomoda producto de que no tuvimos primarias legales”.

Maldonado señaló que esto último no fue por responsabilidad del Partido Radical, pero lamentó el no haber tenido primarias legales por perder visibilidad, sobre todo, tomando en cuenta la gran participación que tuvo las elecciones del domingo pasado, legitimando este proceso a su juicio. Además, se dio el tiempo de felicitar a los ganadores.

“Felicito a Gabriel Boric que mostró que hay que salir a la cancha y asumir desafíos sin tanta calculadora (…) Eso es lo que lamentablemente echo de menos en figuras como esta potencial candidatura de la DC, de la senadora Provoste, que lleva meses especulando con su candidatura”.

A esto agregó que le parece que no es una actitud adecuada para una candidatura presidencial “porque si uno aspira a liderar Chile tiene que demostrar desde antes que está dispuesto a asumir desafíos, a dar la cara, a actuar por principios y no por cálculo”, enfatizó el también candidato presidencial.

“Si uno piensa que puede servir a Chile desde la presidencia tiene que salir a la cancha y decir, estoy disponible, esta es mi trayectoria, estas son mis propuestas y que la ciudadanía juzgue”.

Consecuencias

Al ser consultado por el daño que ha hecho a su sector la prolongada espera de una candidatura, Carlos Maldonado respondió que “la espera y esta suerte de rumores de pasillo, es lo que más aleja a la gente de la política. Como centro izquierda estamos en una posición difícil después de lo que pasó el domingo. El tiempo se acabó, esta semana tienen que tener una decisión clara”.

EL presidente del Partido Radical, mencionó que la decisión debe ser de la mano de la ciudadanía proponiendo un mecanismo diferente. “Propuse de manera pública una primaria convencional con voto electrónico para facilitar la participación de la gente, el fin de semana del 14 y 15 de agosto. Se ha avanzado en el estudio de esa posibilidad, es factible, y lo único que falta es que estén todas las voluntades sobre la mesa”.

Sobre la posibilidad de que Provoste vaya directamente a la papeleta en Noviembre, sin unas primarias del conglomerado, Carlos Maldonado respondió que “Sería un desastre, el último clavo en el ataúd. Si alguno quiere optar por el camino propio no hay nada más que hablar”.

Pero señaló que el espera que no sea una opción. “Espero que no, espero que prime la sensatez. Se han cometido varios errores en el sector pero espero que no se sigan profundizando”.

Respecto a la incidencia de las encuestas y lo poco que le han apuntado en las últimas elecciones, se le consultó al candidato por la preocupación respecto a este tema.

“Guiarse por las encuestas en política nunca fue una buena práctica, hay que guiarse por principios. Hoy es un error muy grave, técnicamente a las encuestas les está siendo muy difícil medir la verdadera participación e intención de voto“, sentenció la carta presidencial del PR.

Para finalizar, al ser consultado si su candidatura seguiría en pie hasta noviembre en caso de que no hubieran primarias en el sector, Carlos Maldonado respondió irónicamente, “hablamos el lunes”.

