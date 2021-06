Con un rechazo a las cuarentenas y también a la posible extensión del Estado de Excepción Constitucional, reaccionó la UDI y buena parte de los partidos políticos de oficialismo y oposición.

Quedan 20 días para que expire el plazo de la declaratoria emitida el mes de marzo, que fue la primera y hasta ahora única vez, que el gobierno debió pedir la aprobación al Congreso Nacional.

El diputado UDI y presidente de la colectividad, Javier Macaya, dijo que están considerando seriamente rechazar la extensión, si el Ejecutivo la llegara a presentar.

Lo volvemos a decir con más fuerza #FinAlasCuarentenas !! No están sirviendo para cuidar a nuestra población. No se cumplen. Hay que seguir cuidándonos y tomar nuevas medidas de protección, pero la salud mental y la economia ya han sido suficientemente golpeadas. No más

— Javier Macaya (@javiermacaya) June 10, 2021