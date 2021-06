La mañana de este lunes, desde Las Condes, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, entregó detalles acerca del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, beneficio que es ley desde el fin de semana.

En concreto, el Gobierno acudió hasta esa comuna del sector oriente para remarcar el carácter de “universal” que tiene la iniciativa y que podría llegar a 15 millones de chilenos, incluso a aquellos que forman parte del décimo decil del Registro Social de Hogares (RSH) y nunca “han golpeado las puertas del Estado”.

Si alguien no tiene RSH lo primero que debe hacer es solicitarlo en registrosocial.gob.cl. Allí le pedirán un documento para acreditar la dirección de residencia y otros datos, como información acerca de los hijos.

Después se debe ingresar a ingresodeemergencia.cl para solicitar el IFE universal, lo que considera el mes de junio.

“¿Por qué venimos a Las Condes? Porque acá y en otras comunas hoy hay personas que requieren ayuda del IFE y nunca le habían pedido ayuda al Estado (…) Por eso hicimos cambios al IFE para que las familias que efectivamente lo requieran, incluso estando en el 100% del RSH, la calificación más alta, puedan recibirlo”, explicó Rubilar.

Entre el 91% y 100% del RSH, las únicas personas que no podrán acceder al IFE universal son quienes tengan ingresos líquidos mensuales de $800 mil por integrante del hogar.

“Aquí en Las Condes más del 60% de las personas no tienen RSH y probablemente no lo han sacado porque siempre han dicho que pueden enfrentar la situación solos, pero hoy se vieron en la condición que por la pandemia necesitaban ayuda y no tenían este instrumento”, complementó la ministra.

Críticas por intervencionismo

En total, el proyecto inyectará US$10 mil millones entre junio y septiembre. Para el último mes, no obstante, la transferencia será la mitad de los meses anteriores.

Según indicó en la instancia el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, desde el 25 de mayo que la municipalidad recibe cerca de 400 solicitudes de RSH por día, cifra que podría crecer con la apertura de la ayuda.

Lavín abrió el punto de prensa y tras la explicación de Rubilar volvió a tomar la palabra, algo que causó molestia en la oposición.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado Pablo Vidal escribió “repita conmigo: IN-TER-VEN-CIO-NIS-MO. Presentaremos una denuncia a Contraloría por esta situación”.

Ante el revuelo que causó su presencia en la instancia, Lavín afirmó que es alcalde hasta el 28 de junio y hasta ese día cumplirá con sus deberes.

“Y siento que uno de mis deberes en este minuto es (decirle) a la gran clase media de Las Condes y de Chile que aquí hay un beneficio. El llamado como alcalde es a que se inscriban, eso es todo”, comentó el abanderado presidencial de la UDI.

“Esta comuna es muy relevante para el Ministerio de Desarrollo Social porque más del 67% de las personas que viven en Las Condes no tienen RSH y también es muy relevante decir que de la totalidad de hogares que tiene RSH (55 mil) 30 mil no han solicitado, no han entrado a la página web para dejarnos sus datos y poder recibir el IFE”, señaló por su parte Rubilar.

“Esta es una comuna extremadamente simbólica para mostrar que hemos cambiado el IFE para que sea universal. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy, por lo tanto no hay otra razón que mostrar que personas que viven en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y otras comunas que tal vez pensaron que jamás iban a recibir un beneficio hoy día saben que sacando su registro e ingresando a la página del IFE saben que lo van a recibir”, complementó Rubilar.