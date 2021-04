La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, concedió una entrevista durante la mañana de este viernes en la que se le preguntó si había alguna autocrítica de las autoridades considerando las dramáticas cifras que la pandemia de covid ha dejado en nuestro país durante las últimas semanas.

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsal), este 2 de abril Chile rompió por segundo día consecutivo el récord de nuevos contagios, sumándose 8.112 personas contagiadas con PCR positivo.

En este contexto, el periodista del noticiero de Mega, Rodrigo Sepúlveda, le consultó a la subsecretaria qué autocrítica podía hacer ante la grave situación que enfrenta el país.

Daza evitó ahondar en una eventual responsabilidad del Gobierno y aseguró que esperan que los números tengan una pausa.

“Esperamos que se cumplan las medidas, nosotros venimos tomando medidas (hace) muchos meses (…) nosotros hemos venido poniendo comunas en cuarentena desde hace muchos meses, las regiones del sur, Los Lagos estuvo muchos meses en cuarentena, Magallanes, Bío Bío…”, indicó la subsecretaria.

Sobre el cierre a las fronteras, indicó que “todas las personas que ingresaban a nuestro país tenían que hacer una cuarentena de 10 días, salir con una PCR, hacer una vigilancia de viajeros. Tenemos una serie de medidas que tenemos que respetar”.

Consultada nuevamente sobre si reconocía que se habían equivocado por transmitir una falsas seguridad a la población o si pensaba en renunciar, la autoridad lo descartó absolutamente.

“Yo en este momento no he pensado en renunciar, creo que esta es una situación muy crítica de la pandemia para eso. Los cargos obviamente siempre están a disposición del Presidente de la República, pero en este momento yo estoy enfocada en trabajar en la pandemia y así lo he hecho desde hace más de un año que partió esta pandemia”, subrayó.

En otras materias, Daza hizo un llamado a la población a acudir a los centros de vacunación cuando corresponda según calendario, para lograr lo antes posible la inmunidad de rebaño que permitiría frenar la propagación del virus.