El empresario Gino Lorenzini anunció hace una semana el cierre de su empresa Felices y Forrados, luego que el Congreso aprobara una ley que regula a los agentes de mercado, siendo el caso de su compañía que se enfocaba en la asesoría previsional.

Lorenzini acusó que esta ley afectaba la libertad de expresión de “personas naturales por compartir cambios de fondo”, por lo que decidió cerrar su empresa, en una proceso que debería culminar a finales de agosto.

Respecto a su futuro, Lorenzini dijo al portal Ex-Ante que evaluaba varios escenarios, como jubilarse o quizás iniciar una aventura política, con la consiguiente fundación de un partido político y una candidatura presidencial.

“Puede que simplemente me jubile en AFP y disfrute de las olas en mi bodyboard, como también dentro de las posibilidades está armar un partido político e ir de candidato presidencial, con lista de diputados y senadores en todo Chile”, aseguró.

El ingeniero comercial indicó que se está recuperando del “golpe” sufrido la semana pasada, por lo que estudiará qué caminos a seguir en su vida profesional.

“También es una opción emprender desde el extranjero generando un crowfunding de alto impacto para cambiar grandes industrias como banca o AFP. Todos son caminos posibles, dependen del escenario y el nivel de motivación. Ya pasada una semana del golpe, ando bastante motivado”, agregó.

Sobre su aventura política, Felices y Forrados intentó presentar una lista de candidatos a la Convención Constitucional, la que fue rechazada por el Servel por incumplir la ley electoral, ya que una empresa no puede presentar una lista para algún tipo de elección.



“El tongo que se armó para sacarnos de competencia de la constituyente era afirmar que éramos partido político. Dado el escenario, un partido político Felices y Forrados a nivel nacional, con candidatos a diputados y senadores, es un jaque al sistema, para así instaurar una democracia digital. Esta delineado. La ejecución dependerá de lo que ocurra los próximos meses”, enfatizó.

Lorenzini indicó que tiene un importante respaldo ciudadano para organizar un partido político, pues recuerda que fueron capaces de reunir “más de 100.000 firmas en 2 semanas: algo que no ha logrado ningún partido político”.

“Los 3 informes de subdirecciones del Servel fueron a favor de las candidaturas independientes, y 2 votos de minoría en Servel y Tricel fueron contundentes en que cumplimos todos los requisitos de la Constitución y que las denuncias eran falsas. La única autocrítica es no haber denunciado a Independientes No Neutrales, quienes montaron esta operación con Tamara Agnic (exsuperintendenta de Pensiones) para sacar competencia, y no haber tenido abogados buenos”, sostiene sobre la fallida aventura electoral de FyF.