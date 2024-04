Una de las postales que dejaron los ataques de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 fue la del cuerpo desnudo de una estudiante de 23 años siendo llevada por terroristas del grupo miliciano islámico.

A bordo de una camioneta blanca y rodeada de milicianos yihadistas, la imagen -tomada por el fotógrafo independiente y de Associated Press, Ali Mahmud- fue galardonada en la categoría “Historia fotográfica del año en equipo” en el concurso del Instituto de Periodismo Donald W. Reynolds de la Escuela de Periodismo de Missouri.

Sin embargo, según detallan medios internacionales como Business Insider, la decisión de otorgar el premio a esta foto desató variadas críticas en redes sociales.

El escritor y activista israelí Hen Mazzig, por ejemplo, se mostró contrario al premio, aseverando que la imagen “deshumaniza” a Louk.

“Las fotografías que muestran violencia y muerte pueden ser de interés periodístico o importantes cuando humanizan a los muertos o galvanizan al público”, sostuvo.

“La foto ‘ganadora’ no hace ninguna de las dos cosas; sólo deshumaniza aún más a Shani, vuelve a traumatizar a su familia y legitima las acciones de Hamás bajo el pretexto de la neutralidad periodística”, mencionó.

Congratulations to @AP for winning a Pictures of the Year award. How does it feel to do so on the back of Palestinian photojournalists who infiltrated Israel on Oct. 7 and took photos like the one below of Shani Louk's dead body in a Hamas pickup?

Was @RJI bothered about that… pic.twitter.com/MSasc9yzVp

— HonestReporting (@HonestReporting) March 22, 2024