Un festival de música electrónica por la paz cerca del desierto de Kibbutz Re’im, en el sur de Israel, se convirtió en una pesadilla con más de 250 muertos tras la incursión armada que miembros del grupo Hamas iniciara este sábado contra la nación hebrea.

Y en esas circunstancias, uno de los peores ejemplos de brutalidad fue la que se ejecutó en contra de Shani Nicole Louk, una artista de tatuajes alemana de 30 años que asistía al evento, y fue acusada por los milicianos de ser una soldado israelí.

Louk fue asesinada por los combatientes palestinos, para luego ser alzada hasta la parte posterior de una camioneta y su cuerpo exhibido semidesnudo por las calles de franja de Gaza, según reporta el diario británico The Sun.

En el video se observa también que los atacantes se burlan y escupen sobre su cuerpo.

BioBioChile pudo comprobar la existencia del video pero se abstuvo de exhibirlo.

Una secuencia captada previamente, muestra a los asistentes al festival bailando, mientras se ve a lo lejos una serie de puntos en el cielo. Estos acabaron siendo milicianos que llegaron usando parapentes, tal como ocurrió en al menos otros 7 puntos del sur de Israel.

🇮🇱Este fue el lugar del festival cerca de Gaza. Ahora se encontraron ahí, aprox. 250 muertos, el resto de las personas habrían sido secuestradas por los terroristas de Hamas. En el festival habían varias personas extranjeras como la alemana🇩🇪Shani Nicole Louk. pic.twitter.com/uJXWgZGSiN — Hugo Portillo (@HugoPortilloPY) October 8, 2023

La primera en reconocerla fue su prima, Tomasina Weintraub-Louk, quien vio imágenes de ella durante el ataque en redes sociales y la identificó “definitivamente” por su cabello y los tatuajes que tenía en sus piernas.

“No hemos sabido nada. Aún esperamos tener noticias positivas. Ella había ido a un festival de música por la paz. Esto es una pesadilla para nuestra familia”, indicó entonces al periódico Daily Mail.

Más tarde sería su madre, Ricarda, quien lamentablemente la reconociera en los videos. A través de redes sociales, hizo un desesperado llamado por información.

“Esta es mi hija, Shani Nicole Louk, una ciudadana alemana, que fue secuestrada junto a un grupo de turistas en el sur de Israel por el grupo palestino Hamas”, afirmó.

“Nos enviaron un video donde se puede ver claramente a nuestra hija inconsciente en un vehículo con los palestinos, quienes la conducen alrededor de la franja de Gaza. Por favor dígannos si saben cualquier cosa de ella. Muchas gracias”, sentenció.

Denk ich daran, dass mein Sohn nur 11 Monate älter ist, dreht sich mir der Magen um. Shani Nicole Louk, 22 Jahre, in den Händen der #Hamas. Ob tot oder lebendig, war auf den Video nicht erkennbar.

Sie hatte nichts damit zu tun. #IsraelUnderAttackpic.twitter.com/lhdoJRuuHE — 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒕 🐒 ¯\_(ツ)_/¯ (@Politprimat) October 8, 2023

Una testigo de los hechos identificada como Gili Yoskovich, indicó que la gente “caía muerta por todas partes”, luego de que los combatientes de Hamas ingresaran entre la multitud disparando.

Yoskovich contó al Daily Mail que se lanzó al suelo junto a un árbol y fingió estar muerta durante tres horas hasta que escuchó a personas hablando hebreo y se percató de que los asaltantes abandonaron el lugar.

“Veía a la gente morir. Me quedé muy callada. No lloré. No hacía nada”, indicó a la BBC. “Sólo respiraba diciéndome ‘Ok, voy a morir. Está bien. Sólo respira. Cierra tus ojos"”.