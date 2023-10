El reconocido medio árabe y canal de televisión, Al Jazeera, mostró en medio de un despacho en vivo a decenas de cadáveres tras el mortal ataque a un hospital de Gaza.

En las imágenes se puede ver cómo un grupo de autoridades palestinas da una conferencia de prensa en medio de la cobertura de la guerra, cuando la cámara se aleja y revela el terrible escenario.

Se trata de un ataque que ha dejado de momento a al menos 500 palestinos muertos, según lo dio a conocer el Ministerio de Sanidad palestino.

May those who have heart watch this livestream from @AlJazeera of the bombing of a Palestinian hospital. We can't show photos of the Press Conference, held amid the bodies of the dead, for they are too painful to post. May Allah bring justice & peace.https://t.co/2FpYQXewUK

— True Islam UK (@TheTrueIslamUK) October 17, 2023