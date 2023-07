Las autoridades de Irán ejecutaron este sábado a dos hombres por colaborar en un atentado en el que murieron 13 personas, en octubre de 2022.

Según informaron las agencias de noticias locales ISNA y FARS, ambos sujetos fueron ahorcados en la ciudad meridional de Shiraz.

El ataque ocurrió pasado 26 de octubre, en el santuario chiita Shah Cheragh, en Shiraz, y fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. Además de los 13 muertos, otras 40 personas resultaron heridas.

Los hombres dijeron durante su juicio que estuvieron en contacto con el Estado Islámico en Afganistán y que ayudaron a organizar el atentado contra el santuario, según informaron los medios iraníes.

Esta semana, la organización humanitaria Iran Human Rights, con sede en Noruega, reveló que el gobierno de Irán ha ahorcado al menos a 354 personas en los primeros seis meses de 2023, registrando un ritmo de ejecuciones mucho más elevado que en 2022.

Los grupos de derechos humanos han acusado a Teherán de aumentar el uso de la pena de muerte para sembrar el miedo en la sociedad, tras el movimiento de protesta que estalló el pasado septiembre por la muerte de Mahsa Amini, que había sido detenida por violar supuestamente las estrictas normas de vestimenta para las mujeres.

Según Iran Human Rights, la cifra de 354 personas ejecutadas en el primer semestre del año supone un aumento del 36 por ciento respecto al mismo período de 2022, cuando se ejecutó a 261 personas.

Condemning #MohammadRamezRashidi and #NaeimHashemGhotali's executions after grossly unfair trials, Iran Human Rights calls on the international community to do everything in their power to stop the Islamic Republic’s killing machine.

Director, Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr)… https://t.co/IAFol9MsQF pic.twitter.com/livKhde5Dg

— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) July 8, 2023