Fuerzas gubernamentales afganas se enfrentan este martes con los talibanes por el control de la estratégica ciudad Lashkar Gah en el sur del país, en unos feroces combates que dejaron al menos 40 civiles muertos y más de 100 heridos, según la ONU.

El ejército afgano llamó a los habitantes de la capital de la provincia de Helmand a evacuar la ciudad para intentar expulsar a los talibanes.

“Les pedimos abandonar sus casas lo antes posible así podemos empezar nuestra operación”, dijo el general Sami Sadat a los residentes de Lashkar Gah en un mensaje a los medios.

Por lo menos 40 civiles murieron y 118 resultaron heridos en las últimas 24 horas en los combates en esa ciudad, indicó en un tuit la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama en inglés).

Unama indicó su “profunda preocupación por los civiles afganos en Lashkar Gah”, donde los enfrentamientos “se intensifican” entre les “talibanes que continúan su ofensiva por tierra y el ejército afgano que intenta rechazarlos”.

“La ofensiva terrestre talibán y los ataques aéreos del ANA (Ejército Nacional Afgano, ndlr) están causando muchos daños”, añadió en Twitter Unama.

