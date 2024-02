Dries van Agt, primer ministro neerlandés entre 1977 y 1982, falleció a los 93 años y junto a su esposa en una “eutanasia conjunta”, tras una larga época con una salud frágil.

Así fue cómo lo anunció esta semana al The Rights Forum, un centro de conocimientos sobre Israel y Palestina, que fundó el propio político.

Aunque la familia esperó hasta para hacer pública su muerte, Van Agt y su esposa fallecieron juntos y “de la mano” el pasado lunes en su ciudad natal de Nijmegen, tres días después de que el político cumpliera 93 años.

Ambos compartían la misma edad y ya fueron enterrados, según el instituto que anunció la noticia en nombre de los familiares del matrimonio.

La pareja estuvo junta durante más de 70 años y la salud de Van Agt había sido muy frágil durante los últimos años, especialmente después de sufrir una hemorragia cerebral en 2019.

“El letrado Van Agt gozó de gran fama como político y por su compromiso con el pueblo palestino. Durante su carrera política fue ministro de Justicia (1971-1977) y de Exteriores (1982). Como primer ministro, dirigió tres gabinetes entre 1977 y 1982. De 1987 a 1995 se desempeñó como embajador de la comunidad europea en Japón y Estados Unidos”, resumió The Rights Forum.

Former prime minister Dries van Agt and his wife, Eugenie, are among a growing number of Dutch couples electing to legally end their lives together. https://t.co/d9VLz4lQdB

