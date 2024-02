Un tribunal neerlandés exigió este lunes al Gobierno detener, en un plazo de siete días, la entrega a Israel de piezas de repuesto para aviones cazas F-35, según un fallo en respuesta a una demanda de una ONG.

La organización no gubernamental acusó al Estado neerlandés de ser “cómplice de violaciones de leyes de guerra” en la Franja de Gaza.

La Corte de Apelación respaldó la denuncia presentada por la ONG, que acusó a Países Bajos de ser, en parte, responsable del “castigo colectivo de la población civil” en Gaza, aunque, a mediados de diciembre, otro tribunal neerlandés no consideró que este país tuviera obligación de suspender las entregas.

Israel realizó y recogió en octubre pasado un pedido en el almacén regional europeo de los F-35 en la base aérea de la provincia de Brabante, donde se encuentra el centro de distribución de Estados Unidos en Europa para piezas destinadas a estos aviones.

“Los ataques de Israel han causado un número desproporcionado de víctimas civiles, incluidos miles de niños. (…) Países Bajos debe prohibir la exportación de bienes militares si existe un riesgo claro de violaciones graves del derecho humanitario de la guerra”, agregó.

Las ONG neerlandesas Oxfam Novib, PAX y The Rights Forum, apoyadas por otros grupos, iniciaron una demanda judicial contra el Estado neerlandés.

