Fuentes de los servicios especiales ucranianos afirmaron este viernes que el ataque con drones de la madrugada contra el puerto ruso de Novorossiysk causó daños severos al buque de desembarco anfibio “Olenogorsky Gornyak”.

Videos publicados en redes sociales muestran el barco escorado y rodeado por otras embarcaciones más pequeñas, pese a que las autoridades rusas aseguraron haber repelido con éxito el ataque.

🚨🇺🇦🇷🇺 Ukrainian army attacked the Russian port of Novorossiysk

The large landing craft of the Russian Navy "Olenogorsky Gornyak" was seriously damaged in the attack carried out by unmanned boats.#Russia #Ukraine #Putin #UkraineRussiaWarpic.twitter.com/B4gkF88Vsm

