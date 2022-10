La Unión Europea (UE) acordó este lunes crear una misión para formar a militares ucranianos y conceder otros 500 millones de euros (cifra similar en dólares) para financiar la entrega de armas a Ucrania, a fin de que pueda seguir defendiéndose de los invasores rusos.

Los ministros de Exteriores comunitarios aprobaron ambas decisiones durante un Consejo en Luxemburgo, de manera que la ayuda total hasta ahora comprometida del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania asciende a 3.100 millones de euros.

Esas decisiones fueron rubricadas hoy por los ministros después de sendos acuerdos políticos cerrados la semana pasada por los embajadores de los Veintisiete ante la Unión Europea.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó en su perfil oficial en Twitter que, mientras el Consejo aprobaba estas medidas, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, participaba en la reunión por videoconferencia desde un refugio antibombas.

“Los últimos ataques indiscriminados de Rusia no harán tambalear nuestra determinación de apoyar a Ucrania, sino que la reforzarán”, declaró.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.

Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022