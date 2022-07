La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, falló este viernes a favor Guaidó, que está reconocido por el Reino Unido como presidente interino de Venezuela.

El Gobierno de Maduro y la oposición, liderada por Guaidó, se enfrentan desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en unos 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Esta parte del proceso se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela.

La directiva ad hoc nombrada por el opositor ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

Se espera además que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra.

El dictamen de hoy se produce después de que en 2021 el Tribunal Supremo británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares.

Así, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela, y que, por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, en base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.

El equipo legal de Maduro dice que apelará

La jueza estimó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas de invalidar los nombramientos a la cúpula del banco central realizada no pueden ser reconocidos por la ley británica. Uno de los argumentos citados es que existe “evidencia clara” de que el TSJ está amañado con jueces que apoyan a Maduro.

Cockerill sí observó no obstante que la parte de Guaidó no aportó “pruebas convincentes” que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial.

El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, de la firma Zaiwalla and Co, calificó la decisión de la juez como “desafortunada” y aseguró que quiere apelar.

El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, valoradas en casi 2.000 millones de dólares, a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la covid en su país.

La eventual resolución de este caso servirá para zanjar también un litigio planteado por Deutsche Bank en la misma época, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.