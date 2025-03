En un nuevo capítulo de la era Trump, se revela que el presidente de EE.UU. invita a personas a cenar en su mansión de Mar-a-Lago por 5 millones de dólares. Empresarios y multimillonarios pueden tener una reunión individual con él en Palm Beach, Florida, durante cenas exclusivas. Aunque se asegura que Trump no solicita fondos, la falta de transparencia en estas citas preocupa a expertos por la difusa línea entre negocios y presidencia. El dinero recaudado podría ir a la biblioteca presidencial que planea construir luego de un segundo mandato.

En un nuevo capítulo de la era del presidente de EE.UU, Donald Trump, ahora informes han revelado que el republicano ha invitado a las personas a cenar con él en su mansión de Mar-a-Lago, a cambio de un particular requisito: el pago de millones de dólares.

En concreto, aquellos empresarios y diferentes multimillonarios que gusten tener una reunión individual con Trump en su propiedad ubicada en Palm Beach, Florida, pueden hacerlo pagando unos 5 millones de dólares, según una fuente de la revista estadounidense Wired.

En esa línea, se aborda que el 1 de marzo se realizó una “cena a la luz de las velas” y se pidió a los invitados reservar un asiento para estar con el mandatario.

“Está invitado a una cena a la luz de las velas con un invitado especial, el presidente Donald J. Trump. Se proporcionarán detalles adicionales al confirmar su asistencia. Las confirmaciones de asistencia se atenderán por orden de llegada. El espacio es muy limitado. $1,000,000 por persona”, señalaba una invitación conseguida por el citado medio.

“Donald J. Trump aparece en este evento únicamente como orador destacado y no solicita fondos ni donaciones”, precisa.

No parece haber línea clara entre Trump como presidente y negocios

La asistencia a la cena debía ser confirmada con Meredith O’Rourke, directora nacional de finanzas y asesora principal del comité de campaña ‘Donald J. Trump for President 2024′, quien además es dueña de The O’Rourke Group. Junto a esto, se requería el envío de un correo a Abby Mathis, coordinadora de finanzas de MAGA Inc.

MAGA Inc, o Make America Great Again Inc, es el Super PAC -y movimiento- que financió la campaña presidencial de Trump en 2024, logrando reunir más de 400 millones de dólares.

Por el momento, no se sabe con certeza a dónde irá destinado el dinero reunido en estas ‘cenas a la luz de las velas’ con Trump. Una fuente directa indicó que iría dirigido a la biblioteca presidencial que el republicano planea construir luego de que termine su segundo mandato.

En tanto, estas citas también preocupan a algunos expertos, dado que podría interpretarse como un medio para posibles favores (tráfico de influencias). “La falta de controles éticos en la actual administración Trump, donde no parece haber una línea clara entre los negocios de Trump y la presidencia”, advierte Don Moynihan, profesor de políticas públicas de la Universidad de Michigan, a Wired.