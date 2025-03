El discurso del presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, estuvo caracterizado por cómo ‘sacó pecho’ de sus primeras semanas de mandato, reivindicando los recortes en el gasto federal y su agresiva política arancelaria con la que ha declarado una nueva guerra comercial, en una también tensa sesión en el Congreso, con constantes interrupciones y abucheos de la bancada demócrata. Asimismo, esgrimió señales de conciliación hacia Ucrania.

Seis semanas después de regresar a la Casa Blanca, el líder republicano dio su primera presentación de su segundo mandato ante las dos cámaras del Congreso, que batió un récord histórico de duración de 1:42 horas.

“Estados Unidos ha regresado”, arrancó un Trump triunfal, desatando la primera de las muchas ovaciones de apoyo de los republicanos, que ostentan la mayoría en el Congreso, le dedicaron a lo largo de la noche.

“Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años, y apenas estamos comenzando”, reivindicó el republicano.

Cabe mencionar que Trump, tras su regreso al poder en enero, ha firmado un número inédito de órdenes ejecutivas y ha sido acusado por la oposición de saltarse con ello el poder del Congreso.

El mandatario presumió de la orden que rebautiza el golfo de México como golfo de América y de la que declara el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.

Pero sobre todo, dedicó buena parte de su lista de logros a la guerra cultural conservadora. Dentro de esto, destacó el fin de las políticas de inclusión y diversidad en el Gobierno y el veto de las mujeres trans en competiciones deportivas femeninas.

En el palco de honor, además de la primera dama, Melania Trump, y otros invitados, destacaba la presencia del magnate Elon Musk, quien ha demostrado una enorme influencia en la Administración de Trump como encargado de llevar a cabo un recorte sin precedentes del gasto público.

El presidente le dijo al hombre más rico del mundo que lo está “haciendo muy bien” al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Mediante esta entidad el magnate cerró la histórica agencia de cooperación Usaid y capitanea un despido masivo de empleados federales.

“Los estadounidenses nos han dado un mandato para realizar un cambio audaz y profundo que abarque casi 100 años”, afirmó el mandatario.

En su discurso Trump también dio señales de no querer dar marcha atrás en su guerra comercial. Esto ocurre el mismo día en que aprobó la imposición de aranceles del 25% contra México, Canadá y del 20% a China, sus principales socios comerciales.

“Otros países han usado los aranceles contra nosotros durante décadas y ahora es nuestro turno de comenzar a usarlos contra otros países“, afirmó Trump.

A su vez, recordó que el 2 de abril se pondrán en marcha “aranceles recíprocos” contra sectores y países que graven a los productos estadounidenses.

Además, solicitó al Legislativo fondos federales para completar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Este mensaje se da luego que su nueva Administración no haya logrado alcanzar la media de deportaciones mensuales de su antecesor, Joe Biden.

En política exterior, Trump pareció enviar un mensaje conciliador hacia Ucrania tras haber recibido una carta de su homólogo, Volodímir Zelenski.

En la misiva, el presidente ucraniano se ofreció a firmar el acuerdo de minerales que fue frustrado cuando ambos discutieron la semana pasada frente a las cámaras de televisión en el Despacho Oval.

“Aprecio que haya enviado esta carta”, dijo Trump, quien reveló que Zelenski le dijo estar dispuesto a firmar el acuerdo de minerales y tierras raras con EE.UU “en cualquier momento”.

El republicano, que exige acceso a los recursos naturales de Ucrania dentro de las negociaciones para poner fin a la guerra en ese país, explicó también que Rusia le ha dado “fuertes señales de que están listos para la paz”, pero no exigió ninguna concesión a Moscú.

Recordemos que ayer, a través de su cuenta de X, Zelenski se refirió a la suspensión de la ayuda militar a Ucrania por parte de EEUU. El mandatario ucraniano pidió a Donald Trump reanudar la cooperación para avanzar hacia la paz.

“Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump por una paz duradera”, subrayó.

Del mismo modo, se mostró abierto a una tregua parcial con Rusia con el objetivo de conseguir la paz en Ucrania.

“Estamos dispuestos a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra. (…) Las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo (prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas en la infraestructura energética y otras infraestructuras civiles) y una tregua en el mar de inmediato, si Rusia hace lo mismo”, aseveró Zelenski.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025