Un adulto mayor de nacionalidad estadounidense, que pasó décadas en la cárcel por una oleada de robos a bancos, cayó nuevamente en las manos de la justicia la semana pasada tras asaltar una serie de instituciones financieras del área de Chicago.

Se trata de Donald “Doc” Bennett (83), quien fue capturado y acusado el pasado 14 de febrero de protagonizar un atraco contra una sucursal de Chase Bank, además de estar vinculado a una media docena de crímenes más.

Todo esto, después de ser liberado en 2020 de su segunda temporada en prisión, según lo dio a conocer The New York Post.

Según detalla la prensa estadounidense, este adulto mayor -junto con un cómplice- portaba un arma de fuego mientras robaba al rededor de 7.000 dólares.

Tras su más reciente detención se declaró además que Bennett salió de su primera condena en 2020, tras haber cumplido 31 años de una pena de 50 años a la que fue condenado en 1989.

Todo esto, por múltiples robos bancarios cometidos en el área de Chicago, según destacó ABC News..

Donald Bennett was convicted in 1989 for multiple Chicago-area bank robberies and was released from prison in 2020, according to an FBI criminal complaint. https://t.co/9y4DXOz7O7

