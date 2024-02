Un grupo de agencias en EEUU especializadas en ciberseguridad alertaron esta semana sobre hackers asociados al gobierno chino -conocidos como Volt Typhoon- que buscarían ingresar a redes de Internet para realizar ciberataques contra infraestructura del país.

Todo lo anterior, en el caso de una crisis de gran envergadura o conflicto con EEUU.

Se trata nada más y nada menos de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estas agencias aseguran haber confirmado que Volt Typhoon comprometió los ambientes TI de múltiples organizaciones, principalmente en los sectores de comunicaciones, energía, transporte y aguas.

Cabe destacarse que la “infraestructura TI” hace referencia a un conglomerado de servicios, dispositivos físicos y aplicaciones que forman el sostén de los sistemas y comunicaciones en cualquier compañía.

Según las agencias, el comportamiento y las organizaciones objetivo de Volt Typhoon no son consistentes con operaciones de ciberespionaje o recopilación de inteligencia.

Es debido a lo anterior que juzgan con “alto nivel de confianza” que estos hackers se posicionan preventivamente dentro de estas redes para permitir otro movimientos.

#UPDATE US, Australian, Canadian, New Zealand and UK authorities issue joint Cybersecurity Advisory warning a state-sponsored China cyber actor "Volt Typhoon" has infiltrated critical US infrastructure networks, and say similar activities could be occurring globally.

Microsoft… pic.twitter.com/scAYKt6rjB

— AFP News Agency (@AFP) May 25, 2023