Un insólito video se viralizó este martes y tiene al actor mexicano Carlos Villagrán como protagonista, quien interpreta a su personaje “Quico” en una propaganda pagada por EEUU y en contra de la inmigración ilegal desde México.

Se trata de una publicidad levantada por la Embajada de Estados Unidos en México, donde se ve a Quico de la famosa comedia “El Chavo del Ocho” hablando sobre inmigración.

En el video -que dura unos 40 segundos- se ve a Villagrán con un fondo que indica su nombre, además de algunas ilustraciones de su personaje.

“Hola cuates, primero que nada ya cállense cállense cállense que me desesperan”(sic), parte diciendo el video.

“Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá (…) y todo el mundo”, agrega.

Y continúa: “Mejor cruza legal. Anda, di que sí, qué te cuesta. Y si lo haces, sí me simpatizas”, finaliza la breve publicidad.

The US Embassy in Mexico did an anti illegal immigration video featuring Carlos Villagrán, the actor of Quico from the famous "El Chavo del Ocho" mexican sitcom. pic.twitter.com/v3HLFG0hbv

— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) October 2, 2023