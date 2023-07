Las autoridades de Texas han instalado un “muro flotante” en el tramo del río Bravo que divide a las ciudades de Eagle Pass, en el lado estadounidense, y de Piedras Negras, en el territorio mexicano.

Todo lo anterior, para evitar el paso ilegal de inmigrantes desde México hacia Estados Unidos.

Desde la semana pasada, el Gobierno dirigido por el republicano Greg Abbott comenzó a trasladar boyas naranjas de grandes dimensiones a la frontera.

Según lo rescató la BBC, las boyas tienen casi un metro de diámetro y están revestidas con púas para evitar que cualquier persona se acerque a ellas.

Esta barrera es parte de la operación migratoria planteada por Abbott, que incluye una mayor supervisión de la frontera y el traslado de recién arribados a otros Estados.

“Estamos asegurando la frontera desde la frontera. Lo que estas boyas nos permitirán es impedir que la gente llegue siquiera a la frontera”, anunció Abbott en un comunicado.

Esta nueva barrera acuática se suma al alambre de púas que ya cubre la orilla del río en el territorio texano.

Texas began installation of its marine barrier near Eagle Pass. One pro-illegal immigration activist I met taking video elsewhere was outraged, saying it’ll never work. But… if she believes that, why get so verklempt?Just shrug, smirk and go away. But they must think it’ll work! pic.twitter.com/4fzdHdNJw8

— Todd Bensman (@BensmanTodd) July 11, 2023