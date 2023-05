Una persona murió este miércoles y al menos tres resultaron heridas tras un tiroteo en la ciudad estadounidense de Atlanta.

Según se detalló, el hecho ocurrió especialmente en un edificio de oficinas, cuyo autor todavía no ha sido detenido, informó la Policía local.

“Por favor, refúgiense o manténganse fuera del área”, apuntó a través de redes sociales la Policía sobre este suceso que tuvo lugar en un edificio en la calle West Peachtree St.

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023