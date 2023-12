Kim Jong-un pide entre lágrimas que nazcan más bebés para frenar caída de natalidad en Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió entre lágrimas medidas para contener la caída de la natalidad.

Lo anterior, asegurando que se trata de un deber de las mujeres detener la caída en los nacimientos para fortalecer el poder nacional.

Así fue cómo lo indicaron el lunes los medios estatales, mientras su gobierno intensifica el llamado a que la gente tenga más hijos.

El líder asiático habló una Conferencia de Madres en la que incentivó a las mujeres a sumarse a las “tareas sociales” que tiene por delante el hermético país asiático.

Asimismo, aplaudió la “abnegada devoción” con que las madres norcoreanas alimentaron “no sólo a sus propias familias, sino también el futuro de la patria”.

En ese sentido, sostuvo que gracias a su labor, se pudo crear una “gran familia socialista”, como consta en un discurso difundido por la agencia oficial KCNA.

Ahora, confía en que se sumen también a todo tipo de retos que van desde “criar hijos para que puedan seguir con la revolución” a “eliminar las prácticas no socialistas”.

“Detener la disminución de las tasas de natalidad y proporcionar un buen cuidado y educación infantil son todos nuestros asuntos familiares que debemos resolver”, indicó Kim.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 5, 2023