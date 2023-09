De acuerdo al ministerio del Interior local, el incidente dejó muertos y heridos, aunque sin precisar cifras.

Según detalla Agencia EFE, medios locales “hablan de más de 200 afectados”.

La cifra de víctimas provocada por el estallido se pudo haber visto incrementada por la cantidad de vehículos que se encontraban cerca del depósito, cuyos ocupantes trataban de abandonar el enclave tras convertirse, nuevamente, en el foco del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

El lugar en donde ocurrió la explosión está emplazado en las cercanías de la autopista que une la capital regional, Stepanakert, con la ciudad de Askerán.

El titular del Interior agregó que “rescatistas y médicos están trabajando en el lugar”. Diversos heridos ya han sido trasladados hasta recintos asistenciales para ser tratados.

BREAKING:

While trying to sort out the fuel shortage for the Karabakh Armenians trying to flee the ethnic cleansing of Artsakh, a fuel and gas distribution center has exploded. Many Injuries have been reported. pic.twitter.com/iHJGTviJJz

— Siranush Sargsyan (@SiranushSargsy1) September 25, 2023