Damián Pizarro plasmó el pasado fin de semana una reaparición goleadora con la camiseta de Colo Colo. El joven ariete marcó dos tantos en el triunfo albo por 3-1 sobre Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2024.

El delantero de 19 años aprovechó así con creces la oportunidad de ser titular en el andamiaje de Jorge Almirón, esto tras la lesión del paraguayo Guillermo Paiva.

Y en Udinese están muy al tanto del presente del santiaguino, ya que en dos meses más debería llegar a la tienda de Friuli donde brillaron David Pizarro y Alexis Sánchez.

Otro futbolista, ya retirado, que dejó una buena impresión en el cuadro ‘bianconero’ fue el chileno Julio Gutiérrez, que actualmente ejerce como ayudante técnico del equipo Primavera del Udinese.

El formado en Unión Española y otrora seleccionado nacional habló con La Tercera sobre el fichaje de una de las grandes promesas del fútbol chileno en el elenco de Friuli.

“A Damián lo conozco por nombre. He visto algunos partidos del Campeonato, pero no lo he seguido mucho. Es un jugador fuerte, una punta central bastante alta, que tiene muchas ganas de poder hacer bien las cosas. Son las referencias que tengo. Uno o dos partidos en el Campeonato Nacional”, indicó.

En cuanto a las críticas que recibe Pizarro por su falta de finiquito, Gutiérrez indicó que “es un tema que ya arrastra de hace tiempo por lo que sé. Seguramente es la presión que tiene por haber por el hecho de ser vendido a Italia y que no pueda desbloquearse”.

Luego, el ex Messina, Pescara, Grosseto, Independiente Santa Fe y Deportivo Tachira lanzó una advertencia al joven atacante. “Primero, acá va a hacer un proceso de adaptación. No va a llegar a jugar. Acá hay delanteros que llevan años”, apuntó.

“Hay un período de adaptación y luego cada jugador se tiene que ir ganando la opción. No sé. Yo soy el ayudante de la Primavera, por la edad podría jugar con nosotros, pero no lo sé. Lo determinará el club y tendrán que hablarlo con el jugador incluso. Lo han hecho muchas veces”, complementó.

Para terminar, el hoy ayudante técnico de 44 años aclaró que “acá la gente no conoce a Damián Pizarro, yo lo conozco porque juega en Colo Colo, porque soy chileno y sigo el torneo. Deberá tener mucha paciencia, ambientarse lo más rápido posible. Que sepa que llega a un país distinto. Va a tener que resetear todo lo que ha hecho en Colo Colo. Y no tirarse abajo. Trabajar, trabajar y trabajar”.