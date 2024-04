Horas convulsas se viven en Europa luego de que el Parlamento de Reino Unido le diera luz verde al plan para deportar migrantes irregulares a Ruanda. El proyecto impulsado por la Administración de Rishi Sunak es vista con preocupación por entidades humanitarias y actores de la comunidad europea.

La ONU –que ha insistido para que el premier británico baje sus intenciones- volvió a la carga este martes 23 de abril, luego de que los altos comisionados para los Refugiados y Derechos Humanos recalcaran su estado de alarma por la aprobación de la ley.

“La nueva legislación se aleja de la larga tradición del Reino Unido de proporcionar refugio a quienes lo necesitan, en contravención de la Convención sobre los Refugiados”, apuntó Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados.

Remarcando que la vida de los deportados correrá riesgo, la ONU pidió que reconsideren el plan y se apeguen a “medidas basadas en la cooperación internacional y el respeto de los Derechos Humanos”. Uno de los temores de Naciones Unidas es que tenga repercusiones negativas a escala mundial en materia de “reparto de responsabilidades y protección de los refugiados”.

The “Safety of Rwanda” bill was passed by the UK Parliament: both @UNHumanRights and UNHCR are very concerned by this decision, which breaches refugee law and won’t help address the challenges of irregular population movements.

Read our joint statement: https://t.co/eVTf4DBpvz

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) April 23, 2024