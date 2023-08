Según medios locales, casi todo el territorio pinareño está sin electricidad desde la noche debido a los fuertes vientos de Idalia, que tocó tierra cubana en el cabo de San Antonio, el extremo occidental de la isla este lunes sobre las 21.00 hora local (misma hora de Chile) y ahora avanza hacia Florida, Estados Unidos.

Friend of mine from Western Cuba…same place #HurricaneIan first went through, sending this video showing early impacts from #Idalia #Cuba pic.twitter.com/UyeGDXAT6F

— Jonathan Petramala (@jpetramala) August 28, 2023