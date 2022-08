Los coletazos de la actitud del rey de España, Felipe VI, ante la espada de Simón Bolívar en la ceremonia de cambio de mando del presidente de Colombia. Mientras el partido español de izquierda radical, Podemos, pide una disculpa oficial del gobierno, un medio aseguró que el monarca no se paró de su silla por un tema protocolar y legal.

El pasado domingo 7 de agosto, Gustavo Petro asumió como presidente de Colombia en un acto cargado de simbolismos, que incluyó la espada de Simón Bolívar, un objeto que causó controversia internacional.

Entre las autoridades presentes, además del Presidente Gabriel Boric, se encontraba el rey de España, Felipe VI, el único que no se levantó de su silla cuando apareció el arma del multinacional “libertador”.

La espada de Simón Bolívar

“Como presidente de Colombia le solicito a la Casa militar traer la espada de Bolívar“, dijo Gustavo Petro en su primera decisión, luego de asumir como mandatario y antes de realizar su primer discurso.

El arma había sido solicitada anteriormente para que estuviera presente en la ceremonia, algo que negó tajantemente el presidente saliente, Iván Duque.

Se trata de la espada del libertador Simón Bolívar, que fue robada en 1974 por la guerrilla del M-19, de la que Petro hizo parte. Más tarde, en 1991, cuando la agrupación paramilitar se convirtió en partido político, devolvieron la pieza histórica.

Esta llegó al palacio de gobierno de Colombia en el 2020 y tras la orden del nuevo mandatario, estuvo presente en la ceremonia, eso sí, con un desaire que no pasó desapercibido.

Rey Felipe VI de España no quiso pararse de su silla

El partido de izquierda radical Podemos, parte del gobierno de coalición de España, criticó que el rey Felipe VI no se levantara ante la espada de Simón Bolívar durante la investidura del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro.

“La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave”, tuiteó la noche del lunes Podemos.

Según videos, cuando la espada del héroe independentista latinoamericano era llevada en una urna de vidrio, el rey de España se mantuvo sentado, mientras otros dignatarios se levantaban y aplaudían.

Gobierno español pide no caer en polémicas por espada de Simón Bolívar

Por su parte, el gobierno español pidió no quedarse en “temas intrascendentes” como la decisión del rey Felipe VI de permanecer sentado ante la espada de Simón Bolívar, en vez de en las buenas relaciones bilaterales.

“Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me levante o no”, dijo a la radio pública RNE el ministro de Cultura español, Miquel Iceta, quien consideró que pedir que Madrid se disculpe es “absolutamente disparatado y desproporcionado”.

Por su parte, El Mundo, aseguró que el rey no se levantó ante la pieza histórica por no ser un símbolo patrio, según la misma ley de ley 12 de 1984, de Colombia.

Además, afirmaron que el soberano español es un estricto seguidor de los protocolos y que la espada fue llevada de manera improvisada a la ceremonia.